Актера Олега Василькова уличили в супружеской неверности





Олег Васильков некоторое время был женат на девушке по имени Светлана, однако, когда она стала выступать в составе девичьего коллектива «Стрелки», их семейная жизнь испортились. Позже он заключил брак с Наталией Васильковой, у супругов родилась девочка София, но в 2012 году они все же расстались.Недавно Олег Васильков стал гостем ток-шоу «На самом деле». Оказалось, что его новая возлюбленная Мария Ткачева, с которой актер вместе уже шесть лет, получила видеозапись от «доброжелателя», на которой увидела, что ее супруг тайком встречается с экс-супругой. Тогда девушка приняла решение открыть секрет, о котором молчала долгое время. Она заявила, что делала генетическую экспертизу, результаты которой показали, что София не приходится Олегу Василькову родным ребенком.Затем в студии появилась Мария Ткачева. Она рассказала, что сделать тест ДНК ей удалось из-за того, что однажды, поссорившись с матерью, София переехала к отцу и стала жить в его новой семье. Однако возлюбленная актера четыре года бережно хранила тайну о родстве Олега Василькова и Софии, чтобы не причинять боль любимому человеку. Но теперь она готова рассказать правду, поскольку ее муж тайно проводит время с бывшей женой.В свою очередь, Олег Васильев пояснил, что его семейная жизнь с Натальей не сложилась из-за его подозрений «второй половинки» в адюльтере.Гостьей передачи была и София. Девушка рассказала, что впервые услышала, что Олег Васильков не является ее родным отцом от матери, а позже поделилась этой новостью с новой супругой артиста.Когда в студию пришла Наталия, эксперты задали ей несколько вопросов, и она была вынуждена признаться, что до сих пор испытывает глубокие чувства к бывшему мужу и хочет возобновить с ним отношения. Также было установлено, что Мария Ткачева получила видеоролик о свидании с Олегом Васильковым по указанию Наталии.В финальной части программы стало известно, что актер все же имел интимную близость с бывшей женой. Но для него прозвучала и хорошая новость. Повторный ДНК-тест подтвердил, что вероятность того, что Олег Васильков является биологическим отцом Софии составляет почти 100%.