Пирамиды и тоннели Антарктиды ученые назвали обителью древних цивилизаций





Антарктида вызывает у ученых большой интерес, а сторонники теорий заговоров ищут на данном континенте неоспоримые доказательства присутствия пришельцев. Накануне ученые заявили, что в недрах льдов Антарктиды скрывается древняя цивилизация.Ученые связывают обнаружение таинственных “пирамид” и “тоннелей” на Антарктиде с существованием древней цивилизации. Предполагается, что на континенте могла располагаться легендарная Атлантида, но никаких доказательств этому пока не найдено. Ранее блогеры на YouTube Блейк и Бретт Казэнсы предположили, что на южном полюсе располагается “военная база”. Свою теорию они подтверждали при помощи компьютерного моделирования, оголив землю Антарктиды от снега, явив ряд заостренных структур, длиной до двух километров.Нил Эванс убрал при помощи компьютерной графики водный покров, увидев множество линий, соединяющих Антарктиду с Австралией. Исследователи предполагают, что все странные объекты на континенте могут быть рукотворными.