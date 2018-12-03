Алла Пугачева в Instagram поделилась с подписчиками новогодним настроением

В личном микроблоге Примадонны появилось архивное фото, для которого она позирует в очень объемной и пушистой зимней шапке белоснежного цвета. Алла Пугачева также была одета в шубу такого же цвета, из-за чего поклонники сравнили кумира со Снегурочкой. Звезда решила завести диалог с фанатами, спросив у них, будут ли они наряжать елку к Новому году.Поклонники Аллы Пугачевой не оставили ее без ответа, рассказав о традициях празднования Нового года в каждой семье и осыпав Примадонну комплиментами. Всего за 5 часов после публикации новое фото певицы собрало более 113 тысяч отметок “мне нравится” от восторженных фанатов.