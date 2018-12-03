Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что встречается с влиятельным мужчиной





Элина рассказала, что после длительного одиночества она снова в отношениях.Также девушка подметила, что избранником полностью довольна и он её устраивает абсолютно во всём. Конечно о замужестве говорить пока слишком рано, но такую мысль она не исключает.Элина Камирен считает себя достаточно популярным человеком, за что говорит огромное спасибо Дому-2, ведь именно после участия в телепроекте её стали узнавать. Но создавать союз с таким же узнаваемым мужчиной она напрочь отказывается.В своём Instagram бывшая участница Дома-2 сообщила, что новый мужчина занимает высокую должность и пока это вся информация, которую она может опубликовать, ведь счастье любит тишину.Девушка не хочет торопиться, благодаря прошлому, неудачному опыту теперь она знает, что замужество это не главное и штамп в паспорте точно не показатель любви.