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Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что встречается с влиятельным мужчиной

Бывшая участница телепроекта Дом-2 Элина Камирен поделилась своим счастьем с поклонниками.

Элина рассказала, что после длительного одиночества она снова в отношениях.

Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что встречается с влиятельным мужчиной

Также девушка подметила, что избранником полностью довольна и он её устраивает абсолютно во всём. Конечно о замужестве говорить пока слишком рано, но такую мысль она не исключает.

Элина Камирен считает себя достаточно популярным человеком, за что говорит огромное спасибо Дому-2, ведь именно после участия в телепроекте её стали узнавать. Но создавать союз с таким же узнаваемым мужчиной она напрочь отказывается.

Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что встречается с влиятельным мужчиной

В своём Instagram бывшая участница Дома-2 сообщила, что новый мужчина занимает высокую должность и пока это вся информация, которую она может опубликовать, ведь счастье любит тишину.

Девушка не хочет торопиться, благодаря прошлому, неудачному опыту теперь она знает, что замужество это не главное и штамп в паспорте точно не показатель любви.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:29

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