На острове в Ла-Манше обнаружили могилы дельфина и человека





По словам экспертов, человек был захоронен существенно раньше, нежели млекопитающее. Несмотря на то, что он погребены на относительно близкой дистанции друг от друга, эксперты не берутся каким-то образом их связывать. По некоторым данным, ученые полагают, что в той местности проживали христиане-отшельники. Найденные останки существенно расширят познания археологов о рассматриваемой местности.Исходя из отсутствия рук у скелета мужчины, эксперты предполагают, что он болел проказой. Кроме того, найденные там же пуговицы свидетельствуют о предполагаемом времени захоронения 16-17 века.