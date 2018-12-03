АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

На острове в Ла-Манше обнаружили могилы дельфина и человека

На Нормандском острове археологам удалось обнаружить необычное захоронение. В нем располагался мужчина без рук, а неподалеку находится место погребения средневекового дельфина.

На острове в Ла-Манше обнаружили могилы дельфина и человека


По словам экспертов, человек был захоронен существенно раньше, нежели млекопитающее. Несмотря на то, что он погребены на относительно близкой дистанции друг от друга, эксперты не берутся каким-то образом их связывать. По некоторым данным, ученые полагают, что в той местности проживали христиане-отшельники. Найденные останки существенно расширят познания археологов о рассматриваемой местности.

Исходя из отсутствия рук у скелета мужчины, эксперты предполагают, что он болел проказой. Кроме того, найденные там же пуговицы свидетельствуют о предполагаемом времени захоронения 16-17 века.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актера Олега Василькова уличили в супружеской
На острове в Ла-Манше обнаружили могилы дельфина
Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ
В Москве в возрасте 81 года скончался писатель
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных
Алексей Долматов прокомментировал скандал с
Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в
Алла Пугачева в Instagram поделилась с
Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что
Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение
Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в
Ученые: Место рождения и культура оказывают
Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе
Самые нелепые воскрешения киношных персонажей в
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Просмотреть все новости