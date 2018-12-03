На острове в Ла-Манше обнаружили могилы дельфина и человека
На Нормандском острове археологам удалось обнаружить необычное захоронение. В нем располагался мужчина без рук, а неподалеку находится место погребения средневекового дельфина.
По словам экспертов, человек был захоронен существенно раньше, нежели млекопитающее. Несмотря на то, что он погребены на относительно близкой дистанции друг от друга, эксперты не берутся каким-то образом их связывать. По некоторым данным, ученые полагают, что в той местности проживали христиане-отшельники. Найденные останки существенно расширят познания археологов о рассматриваемой местности.
Исходя из отсутствия рук у скелета мужчины, эксперты предполагают, что он болел проказой. Кроме того, найденные там же пуговицы свидетельствуют о предполагаемом времени захоронения 16-17 века.
По словам экспертов, человек был захоронен существенно раньше, нежели млекопитающее. Несмотря на то, что он погребены на относительно близкой дистанции друг от друга, эксперты не берутся каким-то образом их связывать. По некоторым данным, ученые полагают, что в той местности проживали христиане-отшельники. Найденные останки существенно расширят познания археологов о рассматриваемой местности.
Исходя из отсутствия рук у скелета мужчины, эксперты предполагают, что он болел проказой. Кроме того, найденные там же пуговицы свидетельствуют о предполагаемом времени захоронения 16-17 века.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:00