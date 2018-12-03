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Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны своего тренера в эфире “Душевного разговора”

Спортсменка стала гостьей “Душевного разговора”, рассказав в эфире о своем нелегком пути в начале карьеры. Татьяна Навка выдержала много унижений со стороны своего тренера, будучи 14-летней фигуристкой.
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны своего тренера в эфире “Душевного разговора”

Мать знаменитости до сих пор плачет, когда вспоминает, как наследница приехала в Москву, чтобы иметь возможность учиться у профессионалов, а дальше кроме скитаний по съемным квартирам даже ночевала на вокзале, когда хозяйка выставила будущую звезду на улицу. Тогда тренером Татьяны Навки была Наталья Дубова. Она постоянно следила за весом своей воспитанницы, даже закрывая ее в раздевалке, чтобы молодая особа не смогла покушать пирожки в кафе.
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны своего тренера в эфире “Душевного разговора”

Однажды спортсменка после шестичасовой тренировки из-за набранных 500 грамм съела пару персиков с чаем, но потом опять набрала лишние калории. Наставница дала ей подзатыльник, который стал причиной падения фигуристки с советских весов. Тогда Навка сильно ударилась головой и тоже решила проявить характер, уйдя домой, но затем конфликт был разрешен после извинения тренера.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15

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