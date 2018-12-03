Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение из бивня мамонта

По окончании спектаклей актеры театра часто получают в подарок цветы и игрушки, но изредка благодарный зритель дарит такие презенты, которые не способны оставить их равнодушными. Подобную вещь получил Андрей Мерзликин, которому достался медальон из бивня мамонта с изображением кинорежиссера Василия Шукшина, украшенный надписью “Калина красная”. Уникальный подарок актеру сделал мастер Евгений Бочков, а кусок бивня мамонта передал поклонник из Омска Евгений Поздняков, у которого хранилась эта вещь, как семейная реликвия.Андрей Мерзликин поблагодарил мастера и поклонника за такой впечатляющий подарок, подчеркнув, что он пришелся по душе. Приятным сюрпризом стало то, что медальон был выполнен в двух экземплярах.