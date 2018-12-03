АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение из бивня мамонта

Актер Андрей Мерзликин получил в подарок уникальное украшение из бивня мамонта. Семейную реликвию артисту вручил мастер Евгений Бочков после спектакля в Звенигороде.
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение из бивня мамонта

По окончании спектаклей актеры театра часто получают в подарок цветы и игрушки, но изредка благодарный зритель дарит такие презенты, которые не способны оставить их равнодушными. Подобную вещь получил Андрей Мерзликин, которому достался медальон из бивня мамонта с изображением кинорежиссера Василия Шукшина, украшенный надписью “Калина красная”. Уникальный подарок актеру сделал мастер Евгений Бочков, а кусок бивня мамонта передал поклонник из Омска Евгений Поздняков, у которого хранилась эта вещь, как семейная реликвия.

Андрей Мерзликин поблагодарил мастера и поклонника за такой впечатляющий подарок, подчеркнув, что он пришелся по душе. Приятным сюрпризом стало то, что медальон был выполнен в двух экземплярах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ
В Москве в возрасте 81 года скончался писатель
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных
Алексей Долматов прокомментировал скандал с
Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в
Алла Пугачева в Instagram поделилась с
Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что
Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение
Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в
Ученые: Место рождения и культура оказывают
Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе
Самые нелепые воскрешения киношных персонажей в
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера
Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном
Просмотреть все новости