АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в уникальную расцветку

Вседорожную версию Lada Vesta производители решили окрасить в уникальную расцветку. Данный цвет напоминает визуально тон «Голубая Планета», который раньше применялся для версии Granta.

Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в уникальную расцветку


Эта вариация окраски является пробной. По мнению экспертов, специалистами компании «АвтоВАЗ» в настоящее время осуществляется подборка тона. В России кроме Vesta Sedan Cross ездит ещё одна пробная версия. Авто имеет цвет - ярко-синий «металлик». Эта расцветка близка к фирменному оттенку Subaru. Речь ведётся в отношении универсала Vesta SW Cross (модификация Exclusive). Раньше в Сети появлялись фото данного транспортного средства с такой расцветкой. На снимке изображена тестовая версия. Российским производителем продолжается испытание различных оттенков. Транспортным средством владеет один из высокопоставленных сотрудников известного российского автобренда. Специалисты говорят также о ярких тонах, входящих в цветовые решения. Сюда стоит отнести также дизайнерское решение, которое называется Lime.

Говорится также о насыщенной голубой расцветке Mistery. Экспертами отмечается изысканность ещё одного эксклюзивного цвета. Речь идёт о сиреневом Ametist.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ
В Москве в возрасте 81 года скончался писатель
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных
Алексей Долматов прокомментировал скандал с
Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в
Алла Пугачева в Instagram поделилась с
Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что
Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение
Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в
Ученые: Место рождения и культура оказывают
Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе
Самые нелепые воскрешения киношных персонажей в
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера
Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном
Просмотреть все новости