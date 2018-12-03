Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в уникальную расцветку





Эта вариация окраски является пробной. По мнению экспертов, специалистами компании «АвтоВАЗ» в настоящее время осуществляется подборка тона. В России кроме Vesta Sedan Cross ездит ещё одна пробная версия. Авто имеет цвет - ярко-синий «металлик». Эта расцветка близка к фирменному оттенку Subaru. Речь ведётся в отношении универсала Vesta SW Cross (модификация Exclusive). Раньше в Сети появлялись фото данного транспортного средства с такой расцветкой. На снимке изображена тестовая версия. Российским производителем продолжается испытание различных оттенков. Транспортным средством владеет один из высокопоставленных сотрудников известного российского автобренда. Специалисты говорят также о ярких тонах, входящих в цветовые решения. Сюда стоит отнести также дизайнерское решение, которое называется Lime.Говорится также о насыщенной голубой расцветке Mistery. Экспертами отмечается изысканность ещё одного эксклюзивного цвета. Речь идёт о сиреневом Ametist.