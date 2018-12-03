Новая молекула железа сделает производство солнечных элементов дешевле
Ученым удалось заменить дорогие металлы в солнечных элементах простым железом, тем самым существенно их удешевив. Это стало возможным благодаря разработке новой молекулы.
Солнечные элементы, несмотря на то, что являются чрезвычайно полезными, благодаря высокой стоимости некоторых аналогов становятся непозволительной роскошью. Среди металлов, необходимых для их создания, есть иридий, рутений и осмий. Их добыча является чрезвычайно сложной, кроме того, необходимы специализированные работы по их обработке и внедрению, в связи с чем, поиск альтернативы является очень важным.
Ученым удалось создать замену дорогостоящим металлам, используя обычное железо. Благодаря манипуляциям с молекулярным дизайном материалов, удалось создать новый атом из железа. Очевидным плюсом является дешевизна изобретения, однако специалисты отмечают, что их творение может быть существенно более многофункциональным.
Солнечные элементы, несмотря на то, что являются чрезвычайно полезными, благодаря высокой стоимости некоторых аналогов становятся непозволительной роскошью. Среди металлов, необходимых для их создания, есть иридий, рутений и осмий. Их добыча является чрезвычайно сложной, кроме того, необходимы специализированные работы по их обработке и внедрению, в связи с чем, поиск альтернативы является очень важным.
Ученым удалось создать замену дорогостоящим металлам, используя обычное железо. Благодаря манипуляциям с молекулярным дизайном материалов, удалось создать новый атом из железа. Очевидным плюсом является дешевизна изобретения, однако специалисты отмечают, что их творение может быть существенно более многофункциональным.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:27