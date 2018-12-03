АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Новая молекула железа сделает производство солнечных элементов дешевле

Ученым удалось заменить дорогие металлы в солнечных элементах простым железом, тем самым существенно их удешевив. Это стало возможным благодаря разработке новой молекулы.

Новая молекула железа сделает производство солнечных элементов дешевле


Солнечные элементы, несмотря на то, что являются чрезвычайно полезными, благодаря высокой стоимости некоторых аналогов становятся непозволительной роскошью. Среди металлов, необходимых для их создания, есть иридий, рутений и осмий. Их добыча является чрезвычайно сложной, кроме того, необходимы специализированные работы по их обработке и внедрению, в связи с чем, поиск альтернативы является очень важным.

Ученым удалось создать замену дорогостоящим металлам, используя обычное железо. Благодаря манипуляциям с молекулярным дизайном материалов, удалось создать новый атом из железа. Очевидным плюсом является дешевизна изобретения, однако специалисты отмечают, что их творение может быть существенно более многофункциональным.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ
В Москве в возрасте 81 года скончался писатель
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных
Алексей Долматов прокомментировал скандал с
Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в
Алла Пугачева в Instagram поделилась с
Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что
Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение
Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в
Ученые: Место рождения и культура оказывают
Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе
Самые нелепые воскрешения киношных персонажей в
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера
Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном
Просмотреть все новости