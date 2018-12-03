Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына Семена на Бали

Не так давно четырехлетний сын Эвелины Бледанс по имени Семен перенес серьезную операцию. Время реабилитации артистка решила провести на Бали, отметив, что она благодарна судьбе за подарки, несмотря на то, что в ее жизни иногда случаются неприятности. Не так давно звезда отметила, что у нее не хватает денег на дорогостоящую поездку, но отвезти ребенка на Боли ей все же удалось.Как известно, сын Эвелины Бледанс с синдромом Дауна родился в браке с продюсером Александром Семиным и постоянно получает серьезную медицинскую помощь. Не так давно певица призналась, что мечтает о дочери, и даже забеременела при помощи ЭКО, но не смогла выносить ребенка.