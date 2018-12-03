Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
Любой деятель киноискусства желает, чтобы фильм, в создании которого он принимал участие, надолго запомнился зрительской аудитории: чтобы фразы персонажей разошлись на цитаты, а наряды героев хотелось копировать. Однако так бывает далеко не всегда, и на деле «культовыми» становятся совсем не много лент. Даже у самого неудачного, по мнению критиков, фильма обязательно найдутся поклонники, больший процент просмотренной кинопродукции не задерживается в голове зрителей на длительное время, а потому порой авторы делают ленту «интересней», разбавляя занудный сюжет ценами обнажённых женских тел или секса. И хотя с точки зрения художественной ценности картина от этого не выигрывает, но в памяти остаётся.
«Девять с половиной недель» (1986)
Говорят, что из 200 человек, которых пригласили на предпоказ этой мелодрамы, до конца сумели досидеть лишь 40 человек, а из них 35 заявили, что разочаровались в кинокартине. Но это не насторожило остальных зрителей, поскольку им хотелось лишь увидеть бурные сцены интимной близости персонажей, которых воплотили на экране Микки Рурк и Ким Бейсингер – а уж этого в ленте настолько много, что уже не важно, о чем фильм, каковы мотивы главных героев, в чём мораль киноистории.
«Основной инстинкт» (1992)
Для большинства людей, просмотревших в своё время этот триллер, будет крайне сложно подробно рассказать его сюжет. Зачастую на память приходят детективная линия и то, что персонажу Майкла Дугласа следовало отыскать и обезвредить убийцу, но практически никто не может припомнить хронологию самого расследования или хотя бы то, кто в этой ленте был убит.
Зато каждый, смотревший «Основной инстинкт», без труда вспомнит получившую мировую известность сцену допроса героини Шэрон Стоун, демонстрирующей следователям отсутствие под её платьем нижнего белья.
«Объятие вампира» (1995)
Вслед за достойными лентами о вурдалаках, к которым критики относят «Дракулу» Френсиса Копполы, «Вампиров» Джона Карпентера и «Интервью с вампиром» Нила Джордана, кинопрокат заполонил «мусор» с кровососущими существами, находящимися в центре примитивных сюжетов. Одной из таких проходных лент стало «Объятие вампира» с Алиссой Милано в главной роли. До упомянутых выше картин этому фильму сюжетно далеко, а поэтому его создатели решили взять зрителя литрами крови и голым женским телом. За второе как раз и отвечала молодая Милано, которую в определённый момент в кадре просто перестали одевать.
Логично предположить, что лента, в названии которой имеется слово «вампир», должна запомниться клыками и крыльями летучих мышей, однако это не тот случай.
«Стриптиз» (1996)
Про эту кинодраму даже её режиссёр Эндрю Бергман говорил: он предложил воплотить на экране главную героиню именно актрисе Деми Мур вовсе не потому, что она чрезмерно талантлива или как нельзя лучше подходит на роль молодой разведённой женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. «Просто-напросто я знал: никто иной не рискнёт раздеть в своём фильме саму Деми Мур, а я создам такой фильм, в котором она не сможет спрятать своё тело», – заявлял режиссёр.
Такое желание стоило Sony Pictures Entertainment недёшево: киноактриса запросила $12 миллионов долларов, и это составило порядка 35 % всего производственного бюджета. Тем не менее, Бергман добился своего. И хотя фильм повествует о женщине, борющейся за право воспитывать собственного ребёнка, для зрителя всё это находится где-то на пятом плане, доносясь отголосками между танцевальными номерами стриптизёрши Деми Мур.
«Пароль «Рыба-меч» (2001)
Этот американский триллер стал одним из наиболее громких кассовых провалов начала нового миллениума: при бюджете в $100 миллионов фильм собрал в мировом прокате менее $150 миллионов – притом что в актёрском составе числились такие голливудские звёзды, как Хэлли Берри, Хью Джекман и Джон Траволта.
Причинами провала кинокартины стали, прежде всего, слабый сценарий и полное непонимание создателями фильма, в чём заключается работа хакеров. В «Пароле «Рыба-меч» взломщики компьютеров используют какие-то футуристские интерфейсы и вскрывают код, который даже с теоретической точки зрения расшифровать нереально.
Единственным «плюсом» картины можно назвать демонстрацию в нём груди актрисы Хэлли Берри – лишь в «Пароле «Рыба-меч» актриса снялась топлес.
«Девять с половиной недель» (1986)
Говорят, что из 200 человек, которых пригласили на предпоказ этой мелодрамы, до конца сумели досидеть лишь 40 человек, а из них 35 заявили, что разочаровались в кинокартине. Но это не насторожило остальных зрителей, поскольку им хотелось лишь увидеть бурные сцены интимной близости персонажей, которых воплотили на экране Микки Рурк и Ким Бейсингер – а уж этого в ленте настолько много, что уже не важно, о чем фильм, каковы мотивы главных героев, в чём мораль киноистории.
«Основной инстинкт» (1992)
Для большинства людей, просмотревших в своё время этот триллер, будет крайне сложно подробно рассказать его сюжет. Зачастую на память приходят детективная линия и то, что персонажу Майкла Дугласа следовало отыскать и обезвредить убийцу, но практически никто не может припомнить хронологию самого расследования или хотя бы то, кто в этой ленте был убит.
Зато каждый, смотревший «Основной инстинкт», без труда вспомнит получившую мировую известность сцену допроса героини Шэрон Стоун, демонстрирующей следователям отсутствие под её платьем нижнего белья.
«Объятие вампира» (1995)
Вслед за достойными лентами о вурдалаках, к которым критики относят «Дракулу» Френсиса Копполы, «Вампиров» Джона Карпентера и «Интервью с вампиром» Нила Джордана, кинопрокат заполонил «мусор» с кровососущими существами, находящимися в центре примитивных сюжетов. Одной из таких проходных лент стало «Объятие вампира» с Алиссой Милано в главной роли. До упомянутых выше картин этому фильму сюжетно далеко, а поэтому его создатели решили взять зрителя литрами крови и голым женским телом. За второе как раз и отвечала молодая Милано, которую в определённый момент в кадре просто перестали одевать.
Логично предположить, что лента, в названии которой имеется слово «вампир», должна запомниться клыками и крыльями летучих мышей, однако это не тот случай.
«Стриптиз» (1996)
Про эту кинодраму даже её режиссёр Эндрю Бергман говорил: он предложил воплотить на экране главную героиню именно актрисе Деми Мур вовсе не потому, что она чрезмерно талантлива или как нельзя лучше подходит на роль молодой разведённой женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. «Просто-напросто я знал: никто иной не рискнёт раздеть в своём фильме саму Деми Мур, а я создам такой фильм, в котором она не сможет спрятать своё тело», – заявлял режиссёр.
Такое желание стоило Sony Pictures Entertainment недёшево: киноактриса запросила $12 миллионов долларов, и это составило порядка 35 % всего производственного бюджета. Тем не менее, Бергман добился своего. И хотя фильм повествует о женщине, борющейся за право воспитывать собственного ребёнка, для зрителя всё это находится где-то на пятом плане, доносясь отголосками между танцевальными номерами стриптизёрши Деми Мур.
«Пароль «Рыба-меч» (2001)
Этот американский триллер стал одним из наиболее громких кассовых провалов начала нового миллениума: при бюджете в $100 миллионов фильм собрал в мировом прокате менее $150 миллионов – притом что в актёрском составе числились такие голливудские звёзды, как Хэлли Берри, Хью Джекман и Джон Траволта.
Причинами провала кинокартины стали, прежде всего, слабый сценарий и полное непонимание создателями фильма, в чём заключается работа хакеров. В «Пароле «Рыба-меч» взломщики компьютеров используют какие-то футуристские интерфейсы и вскрывают код, который даже с теоретической точки зрения расшифровать нереально.
Единственным «плюсом» картины можно назвать демонстрацию в нём груди актрисы Хэлли Берри – лишь в «Пароле «Рыба-меч» актриса снялась топлес.
Культура / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:05