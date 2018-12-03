Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен





Говорят, что из 200 человек, которых пригласили на предпоказ этой мелодрамы, до конца сумели досидеть лишь 40 человек, а из них 35 заявили, что разочаровались в кинокартине. Но это не насторожило остальных зрителей, поскольку им хотелось лишь увидеть бурные сцены интимной близости персонажей, которых воплотили на экране Микки Рурк и Ким Бейсингер – а уж этого в ленте настолько много, что уже не важно, о чем фильм, каковы мотивы главных героев, в чём мораль киноистории.Для большинства людей, просмотревших в своё время этот триллер, будет крайне сложно подробно рассказать его сюжет. Зачастую на память приходят детективная линия и то, что персонажу Майкла Дугласа следовало отыскать и обезвредить убийцу, но практически никто не может припомнить хронологию самого расследования или хотя бы то, кто в этой ленте был убит.Зато каждый, смотревший «Основной инстинкт», без труда вспомнит получившую мировую известность сцену допроса героини Шэрон Стоун, демонстрирующей следователям отсутствие под её платьем нижнего белья.Вслед за достойными лентами о вурдалаках, к которым критики относят «Дракулу» Френсиса Копполы, «Вампиров» Джона Карпентера и «Интервью с вампиром» Нила Джордана, кинопрокат заполонил «мусор» с кровососущими существами, находящимися в центре примитивных сюжетов. Одной из таких проходных лент стало «Объятие вампира» с Алиссой Милано в главной роли. До упомянутых выше картин этому фильму сюжетно далеко, а поэтому его создатели решили взять зрителя литрами крови и голым женским телом. За второе как раз и отвечала молодая Милано, которую в определённый момент в кадре просто перестали одевать.Логично предположить, что лента, в названии которой имеется слово «вампир», должна запомниться клыками и крыльями летучих мышей, однако это не тот случай.Про эту кинодраму даже её режиссёр Эндрю Бергман говорил: он предложил воплотить на экране главную героиню именно актрисе Деми Мур вовсе не потому, что она чрезмерно талантлива или как нельзя лучше подходит на роль молодой разведённой женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. «Просто-напросто я знал: никто иной не рискнёт раздеть в своём фильме саму Деми Мур, а я создам такой фильм, в котором она не сможет спрятать своё тело», – заявлял режиссёр.Такое желание стоило Sony Pictures Entertainment недёшево: киноактриса запросила $12 миллионов долларов, и это составило порядка 35 % всего производственного бюджета. Тем не менее, Бергман добился своего. И хотя фильм повествует о женщине, борющейся за право воспитывать собственного ребёнка, для зрителя всё это находится где-то на пятом плане, доносясь отголосками между танцевальными номерами стриптизёрши Деми Мур.Этот американский триллер стал одним из наиболее громких кассовых провалов начала нового миллениума: при бюджете в $100 миллионов фильм собрал в мировом прокате менее $150 миллионов – притом что в актёрском составе числились такие голливудские звёзды, как Хэлли Берри, Хью Джекман и Джон Траволта.Причинами провала кинокартины стали, прежде всего, слабый сценарий и полное непонимание создателями фильма, в чём заключается работа хакеров. В «Пароле «Рыба-меч» взломщики компьютеров используют какие-то футуристские интерфейсы и вскрывают код, который даже с теоретической точки зрения расшифровать нереально.Единственным «плюсом» картины можно назвать демонстрацию в нём груди актрисы Хэлли Берри – лишь в «Пароле «Рыба-меч» актриса снялась топлес.