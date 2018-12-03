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Кристина Орбакайте показала совместное фото с Аллой Пугачевой и своим отцом Миколасом Орбакасом

Певица Кристина Орбакайте показала поклонникам совместную фотографию с матерью Аллой Пугачевой и отцом Миколасом Орбакасом. Поклонники назвали этот тандем достойным примером сохранения дружеских отношений ради дочери.
Кристина Орбакайте показала совместное фото с Аллой Пугачевой и своим отцом Миколасом Орбакасом

На странице в сети Instagram певицы появилось архивное фото, где Кристина Орбакайте улыбается вместе с родителями. Поклонники артистки уверены, что именно дочь стала причиной хороших взаимоотношений между Аллой Пугачевой и Миколасом Орбакасом. Публика уверена в том, что певица настояла на сохранении дружеских отношений, благодаря чему ее родители забыли о прошлых обидах. На снимке запечатлен момент из семейного праздника, когда Алла Пугачева танцует вальс с бывшим мужем, а их дочь держит звездную мать за плечи.
Кристина Орбакайте показала совместное фото с Аллой Пугачевой и своим отцом Миколасом Орбакасом

Поклонники Кристины Орбакайте выразили свою радость, вызванную семейным счастьем звездной семьи. Также поклонники пожелали звезде больше подобных праздников, наполненных весельем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:15

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