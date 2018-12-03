Анна Седокова рассказала, что не состоит в отношениях с Анатолием Цоем
Анна Седокова рассказала, что она не состоит в отношениях с Анатолием Цоем, являющимся солистом музыкального коллектива MBAND. Певица сообщила, что жалеет, что у них только дружба.
Анна Седокова является известной российской певицей, телеведущей, мамой троих детей. Все дети знаменитости рождены от различных мужчин. Анна родила сына Гектора в апреле прошлого года. Его отцом согласно неподтверждённой информации является московский бизнесмен. По словам многих пользователей сети, отцом ребёнка мог являться Анатолий Цой, так как певица проводила с солистом MBAND очень много времени. Накануне Седокова заявила, что они являются всего лишь друзьями. В Сети девушка выложила пост, который сопроводила совместной фотографией с Анатолием Цоем. На фото он обнимет Анну Седокову. Певица, подписав данный снимок, отметила, как она жалеет, что у них так и не произошло романа.
Данная публикация была воспринята поклонниками довольно неоднозначно. По словам одних фолловеров, певица в данном случае лукавит. Другие посчитали, что у знаменитостей действительно просто дружеские отношения.
Анна Седокова является известной российской певицей, телеведущей, мамой троих детей. Все дети знаменитости рождены от различных мужчин. Анна родила сына Гектора в апреле прошлого года. Его отцом согласно неподтверждённой информации является московский бизнесмен. По словам многих пользователей сети, отцом ребёнка мог являться Анатолий Цой, так как певица проводила с солистом MBAND очень много времени. Накануне Седокова заявила, что они являются всего лишь друзьями. В Сети девушка выложила пост, который сопроводила совместной фотографией с Анатолием Цоем. На фото он обнимет Анну Седокову. Певица, подписав данный снимок, отметила, как она жалеет, что у них так и не произошло романа.
Данная публикация была воспринята поклонниками довольно неоднозначно. По словам одних фолловеров, певица в данном случае лукавит. Другие посчитали, что у знаменитостей действительно просто дружеские отношения.