Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России на новогодние праздники





Певица Лолита Милявская готовится покинуть Россию на связанные с Новым годом праздники, чтобы покататься на лыжах. Однако артистка отметила, что кататься будет ее супруг, а она понаблюдает за процессом. Дело в том, что осваивать лыжи она не собирается, боясь за собственное здоровье. При этом артистка не назвала страну, в которую намерена уехать, но известно, что отправится на горнолыжный курорт.Также перед Новым годом Лолита Милявская отдаст все долги, в частности, по ТСЖ, с которым у нее были проблемы. Певица намерена войти в Новый год без задолженностей, а также хочет выполнить все обещания, которые прежде давала людям.