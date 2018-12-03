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Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России на новогодние праздники

Лолита Милявская намерена раздать все долги и на предстоящие праздники уехать из России. Звезда призналась, что планирует посетить с супругом один из иностранных горнолыжных курортов.
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России на новогодние праздники

Певица Лолита Милявская готовится покинуть Россию на связанные с Новым годом праздники, чтобы покататься на лыжах. Однако артистка отметила, что кататься будет ее супруг, а она понаблюдает за процессом. Дело в том, что осваивать лыжи она не собирается, боясь за собственное здоровье. При этом артистка не назвала страну, в которую намерена уехать, но известно, что отправится на горнолыжный курорт.
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России на новогодние праздники

Также перед Новым годом Лолита Милявская отдаст все долги, в частности, по ТСЖ, с которым у нее были проблемы. Певица намерена войти в Новый год без задолженностей, а также хочет выполнить все обещания, которые прежде давала людям.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:43

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