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Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном во время сессии

Американские ученые доказали, что студентам не обязательно жертвовать сном в период сессии, чтобы заработать хорошую оценку. Результаты соответствующего тестирования, опубликованные в Teaching of Psychology, показали значимость полноценного сна.
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном во время сессии

В рамках эксперимента психологов из Бэйлорского университета студенты-добровольцы принимали “вызов восьми часов”, когда они соглашались надеть на руку контроллеры сна. В случае, когда специальный браслет демонстрировал, что студент каждую ночь на протяжение пяти дней спал положенные восемь часов и больше, то учащийся получал 10 баллов к своей заключительной оценке. При этом контрольная группа подопытных не получала такого предложения, поэтому жертвовали сном, чтобы выучить как можно больше материала. В среднем такие студенты находились в постели на полтора часа меньше “группы вызова”, но получили меньшие оценки даже без учета подаренных 10 баллов.

В итоге ученые доказали, что здоровый сон помог упорядочить знания студентов и подготовить их к выпускным экзаменам.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:38

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