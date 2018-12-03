АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Певица Жасмин стала ведущей на молдавском телевидении

Певица Жасмин стала телеведущей на одной из студий молдавского телевидения. Первым ее посетителем стала Татьяна Навка, известная фигуристка, а также супруга Пескова Дмитрия.

Певица Жасмин стала ведущей на молдавском телевидении


Как стало известно, Жасмин достаточно давно знает звездную гостью. По словам Навки, наличие таланта в каком-то одном виде деятельности может говорить о том, что он способен проявиться и в других. По ее мнению у Жасмин отлично получается вести телепередачу, несмотря на то, что это достаточно нетипичная для нее роль. Собственный талант, в качестве певицы, телеведущая раскрыла в полной мере, в связи с чем, утверждение Навки не подлежит сомнению.

Подписчики звезд в социальных сетях оставили множество положительных отзывов. По их словам, передача получилась весьма душевной, а присутствие Татьяны Навки, которая не так давно обрела большую известность, поможет продвижению ее подруги в новой роли.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера
Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном
Парапсихолог Ружена Кузина: В отношениях Юлии
Ученые: Гуава эффективно помогает от гипертонии
Ольга Бузова рассказала в Instagram, что после
Наталья Штурм опубликовала пляжные снимки из
Роза Сябитова мечтает встретить старость за
Samsung прорекламировала Galaxy Note 9 в соцсетях
Японские ученые разгадали главный секрет строения
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей
Российский футболист Алексей Ломакин был найден
В Башкирии после матча хоккеистов детской лиги
Юлия Проскурякова поразила поклонников стройной
Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал
Специалисты рассказали, как правильно действовать
Просмотреть все новости