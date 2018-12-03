Певица Жасмин стала ведущей на молдавском телевидении





Как стало известно, Жасмин достаточно давно знает звездную гостью. По словам Навки, наличие таланта в каком-то одном виде деятельности может говорить о том, что он способен проявиться и в других. По ее мнению у Жасмин отлично получается вести телепередачу, несмотря на то, что это достаточно нетипичная для нее роль. Собственный талант, в качестве певицы, телеведущая раскрыла в полной мере, в связи с чем, утверждение Навки не подлежит сомнению.Подписчики звезд в социальных сетях оставили множество положительных отзывов. По их словам, передача получилась весьма душевной, а присутствие Татьяны Навки, которая не так давно обрела большую известность, поможет продвижению ее подруги в новой роли.