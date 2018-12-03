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Валерий Леонтьев устал от работы и готовится покинуть сцену

Валерий Леонтьев имеет серьезное намерение закончить карьеру в 2019 году. Свой последний концерт, получивший название “Я вернусь...”, артист пообещал провести весной в Кремле.
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится покинуть сцену

За кулисами масштабного фестиваля “Песня года 2018” Валерий Леонтьев сделал громкое заявление, сообщив о завершении карьеры. Заключительное выступление певца состоится в Кремле 10 марта 2019. Спустя девять дней после этого Леонтьев отпразднует 70-летний юбилей, официально завершив музыкальную карьеру. Артист отметил, что после этого он хочет просто лежать, поскольку очень устал, и ему не терпится закончить со всей этой историей.

Что послужило причиной такого кардинального решения поклонники артиста не знают. Однако почти пять лет назад Леонтьев отмечал, что время от времени у него появляется подобное настроение, от которого можно избавиться только отдыхом и новыми впечатлениями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:14

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