Валерий Леонтьев устал от работы и готовится покинуть сцену

За кулисами масштабного фестиваля “Песня года 2018” Валерий Леонтьев сделал громкое заявление, сообщив о завершении карьеры. Заключительное выступление певца состоится в Кремле 10 марта 2019. Спустя девять дней после этого Леонтьев отпразднует 70-летний юбилей, официально завершив музыкальную карьеру. Артист отметил, что после этого он хочет просто лежать, поскольку очень устал, и ему не терпится закончить со всей этой историей.Что послужило причиной такого кардинального решения поклонники артиста не знают. Однако почти пять лет назад Леонтьев отмечал, что время от времени у него появляется подобное настроение, от которого можно избавиться только отдыхом и новыми впечатлениями.