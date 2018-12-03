Певица София Ротару пообещала выступать, пока держится на ногах
Знаменитая певица, 71-летняя София Ротару не собирается покидать шоу-бизнес, отметив, что будет петь до последнего вдоха. Несмотря на болезнь артистка намерена присутствовать на традиционных новогодних концертах.
По словам представителя Софии Ротару, у звезды намечено лишь одно частное выступление на предстоящие праздники, а все остальное время она проведет в Казахстане. За один концерт в обычное время певица берет порядка 100 тысяч евро, но, как правило, в Новый год ее выступление будет стоить двойного тарифа. Приближенные к артистке источники отметили, что она сказала своему сыну, что намерена петь, пока держится на ногах.
В августе 2018 года на выступлении Софии Ротару в Уфе певица внезапно себя почувствовала плохо, рухнув в обморок. Однако неприятности со здоровьем, и с кровяным давлением в частности, не являются для звезды причиной приостановки творческой деятельности.
По словам представителя Софии Ротару, у звезды намечено лишь одно частное выступление на предстоящие праздники, а все остальное время она проведет в Казахстане. За один концерт в обычное время певица берет порядка 100 тысяч евро, но, как правило, в Новый год ее выступление будет стоить двойного тарифа. Приближенные к артистке источники отметили, что она сказала своему сыну, что намерена петь, пока держится на ногах.
В августе 2018 года на выступлении Софии Ротару в Уфе певица внезапно себя почувствовала плохо, рухнув в обморок. Однако неприятности со здоровьем, и с кровяным давлением в частности, не являются для звезды причиной приостановки творческой деятельности.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:00