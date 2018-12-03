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Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера ST

Благодаря своей старшей сестре Ольге - Анна Бузова тоже весьма известна среди российского бомонда шоу-бизнеса.

Вот и накануне девушка снялась в клипе рэпера ST.

Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера ST

Алексей Степанов выпустил видеоклип на композицию "Каренина". Кстати, он был и монтажером и автором сценария этого ролика. А поучаствовали в нём несколько актрис и к ним примкнула младшая сестра Ольги - Аня.

Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера ST

Об этом Бузова младшая уже рассказала у себя в микроблоге.

В клипе также поучаствовали известные музыканты из "Дискотеки Аварии", Тимур Родригез, солист группы Мband Артём Пиндюра и другие.

Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера ST

Сама ведущая Дома-2 когда-то уже снимала рэпера в видеоклипе, который стал новым гимном телепроекта. Отметим, Алексей является другом Ольги. Недавно он даже посетил сольный концерт в крокусе и отметил, что шоу прошло грандиозно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:45

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