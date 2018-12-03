Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера ST

Вот и накануне девушка снялась в клипе рэпера ST.Алексей Степанов выпустил видеоклип на композицию "Каренина". Кстати, он был и монтажером и автором сценария этого ролика. А поучаствовали в нём несколько актрис и к ним примкнула младшая сестра Ольги - Аня.Об этом Бузова младшая уже рассказала у себя в микроблоге.В клипе также поучаствовали известные музыканты из "Дискотеки Аварии", Тимур Родригез, солист группы Мband Артём Пиндюра и другие.Сама ведущая Дома-2 когда-то уже снимала рэпера в видеоклипе, который стал новым гимном телепроекта. Отметим, Алексей является другом Ольги. Недавно он даже посетил сольный концерт в крокусе и отметил, что шоу прошло грандиозно.