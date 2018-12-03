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Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших выходу Катара из ОПЕК

Эксперт рассказал о причинах, которые сопутствовали выходу Катара из ОПЕК. Глава Минэнерго Катара заявил, что страна должна выйти из Организации стран — экспортёров нефти уже с первого января следующего года.

Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших выходу Катара из ОПЕК


В беседе с представителем издания «ПолитЭксперт», аналитик Александр Разуваев заявил, что планы Катара не должны сказаться на мировых расценках на энергоносители. Добыча нефти в стране составляла в октябре 610 000 bbls в сутки. Это ставит государство на 11 позицию среди двенадцати стран ОПЕК. Катар планирует повысить производство СПГ с 77 000 000 до 110 000 000 тонн. Но у них наблюдались разногласия с саудитами. По словам Разуваева, в этой области экономики на ценовую политику повлияет уменьшение квот, которое приняло правительство России, а также Саудовской Аравии. Аналитик отмечает, что РФ об этом договорилась с саудитами, однако пока неизвестно насколько.

Министр энергетики Катара заявил, что Доха планирует завершить членство в ОПЕК, когда наступит новый год. По его словам, перед властями государства на сегодняшний день в первую очередь стоит вопрос добычи газа, а также производство СПГ. Эксперт отметил, что в данном решении отсутствует какая-либо политика. Катар планирует сосредоточиться непосредственно на газе. В данном вопросе страна является действительно сильной. Всех членов ОПЕК ознакомят с этим решением 3 декабря.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:52

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