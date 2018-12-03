Парапсихолог Ружена Кузина: В отношениях Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского есть проблемы





Сведения о том, что Высоцкая и Кончаловский только активно создают видимость успешной семейной жизни, появились давно. Ружена Кузина убеждена, что режиссер имеет сложный характер из-за того, что является творческой личностью. В его жизни окажется еще немало женщин, даже несмотря на то, что отношения с женой пережили много этапов. По словам эксперта, сейчас в паре царит эпоха охлаждения, а взаимные претензии и измены лишь отдалили их друг от друга. Ружена Кузина назвала Кончаловского отшельником, который подпитывается энергией новых партнеров, а его супруга переживает нелегкий период усталости и одиночества, но сохраняет надежду на светлое будущее.Кузина предвидела длительное присутствие такого подвешенного состояния без возможности развития благоприятного исхода. Парапсихолог посоветовала Юлии Кончаловской лишь набраться терпения.