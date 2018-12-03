Ольга Бузова рассказала в Instagram, что после разрыва с Тарасовым хотела умереть
Топовая ведущая Дома-2, писательница и певица Ольга Бузова рассказала всю правду о том, что чувствовала после развода с Дмитрием Тарасовым.
Напомним, что развод случился из-за неверности супруга. После случившегося он, не стесняясь построил своё счастье на несчастье Ольги, уверены ее фанаты. Она призналась, что теперь не может доверять мужскому полу.
В видеоинтервью в Инстаграме телеведущая Дома-2 рассказала, что после измены её бывшего мужа ей совсем не хотелось жить. Выйти из такого состояния помогла сестра и любимая мама, которая вовремя и правильно донесла мысль, что главное в настоящий момент - это её жизнь, которую проживать, оплакивая прошлое нельзя.
Вся страна наблюдает, как девушка буквально "поднялась с колен" и показала свою силу.
Самым глобальным событием стало масштабное шоу под названием "Принимай меня" на которое ведущая Дома-2 потратила примерно 30 миллионов. Мероприятие состоялось в "Crocus Сity Нall", на него пришли около 7 с половиной тысяч зрителей.
Напомним, что развод случился из-за неверности супруга. После случившегося он, не стесняясь построил своё счастье на несчастье Ольги, уверены ее фанаты. Она призналась, что теперь не может доверять мужскому полу.
В видеоинтервью в Инстаграме телеведущая Дома-2 рассказала, что после измены её бывшего мужа ей совсем не хотелось жить. Выйти из такого состояния помогла сестра и любимая мама, которая вовремя и правильно донесла мысль, что главное в настоящий момент - это её жизнь, которую проживать, оплакивая прошлое нельзя.
Вся страна наблюдает, как девушка буквально "поднялась с колен" и показала свою силу.
Самым глобальным событием стало масштабное шоу под названием "Принимай меня" на которое ведущая Дома-2 потратила примерно 30 миллионов. Мероприятие состоялось в "Crocus Сity Нall", на него пришли около 7 с половиной тысяч зрителей.