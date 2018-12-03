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Наталья Штурм опубликовала пляжные снимки из Дубая, вызвав волну критики от пользователей

Подписчики раскритиковали новые пляжные снимки из Дубая, которые Наталья Штурм опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram. По мнению фолловеров, некоторые фотографии знаменитость опрометчиво обнародовала, не сохранив их в личном архиве.
Наталья Штурм опубликовала пляжные снимки из Дубая, вызвав волну критики от пользователей

Наталья Штурм в настоящий момент находится на отдыхе, и переезжает с курорта на курорт, недавно она была на побережье океана в США, а теперь знаменитость нежится в водах Дубая. Как всегда, певица поделилась моментами своей жизни с поклонниками в Instagram, но столкнулась с критикой. Пользователи Сети посчитали снимки слишком откровенными, из-за открытого купальника, а отдельные, по их мнению, получились неудачными. Подписчики указали хозяйке аккаунта на излишнюю худобу и торчащие рёбра, другие же считают, что она выглядит на изображениях скучно, как будто её сморило ближневосточным солнцем.

Тем не менее, истинные фанаты Натальи Штурм вступились за кумира. Как всегда они отметили её красоту и фигуру, напомнив, не все женщины в 52 года могут позволить себе надеть купальник, открывающий грудь.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:09

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