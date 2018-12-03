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Samsung прорекламировала Galaxy Note 9 в соцсетях через iPhone

Компания Samsung случайно прорекламировала свой новый флагман Galaxy Note 9 при помощи iPhone. Подписчики Twitter быстро обратили на это внимание, несмотря на то, что авторы записи достаточно быстро удалили ее.

Samsung прорекламировала Galaxy Note 9 в соцсетях через iPhone


Работники компании Samsung из подразделения в Нигерии уже не в первый раз допускают подобную ошибку. Недавно они разместили запись, касательно Note 9 в социальной сети Twitter. Речь шла о некоторых преимуществах новинки, особенно много внимания уделялось экрану Super AMOLED. Сотрудники Samsung достаточно быстро разглядели свою ошибку, на которую указывает небольшая надпись внизу поста, и удалили его.

Несмотря на это, новость стала достаточно обсуждаемой среди определенных людей, заинтересованных в продукции обоих брендов. По мнению большинства, это не самый лучший способ рекламы, когда преимущества описываются благодаря продукции конкурента.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:00

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