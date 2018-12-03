Samsung прорекламировала Galaxy Note 9 в соцсетях через iPhone





Работники компании Samsung из подразделения в Нигерии уже не в первый раз допускают подобную ошибку. Недавно они разместили запись, касательно Note 9 в социальной сети Twitter. Речь шла о некоторых преимуществах новинки, особенно много внимания уделялось экрану Super AMOLED. Сотрудники Samsung достаточно быстро разглядели свою ошибку, на которую указывает небольшая надпись внизу поста, и удалили его.Несмотря на это, новость стала достаточно обсуждаемой среди определенных людей, заинтересованных в продукции обоих брендов. По мнению большинства, это не самый лучший способ рекламы, когда преимущества описываются благодаря продукции конкурента.