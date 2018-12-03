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Японские ученые разгадали главный секрет строения сверхмассивных черных дыр

Японские ученые сумели раскрыть главный секрет строения сверхмассивных черных дыр. В действительности кольца газа вокруг них походят не на “пончики”, а скорее напоминают пребывающие в циркуляции “кольца фонтана”.
Японские ученые разгадали главный секрет строения сверхмассивных черных дыр

Группа астрономов из Японии изучила изображения газа, окружившего сверхмассивную черную дыру, размещенную в центральной части галактики Circinus. Это стало возможно благодаря комплексу телескопов ALMA. Используя компьютерное моделирование с учетом имеющейся информации, ученые разработали модель газа вокруг данной черной дыры. Последняя находится на дистанции 14 млн световых лет от Земли.

Выяснилось, что газовое кольцо не выступает жесткой структурой, а собой являет скопление газообразных структур высокой динамичности. Данные компоненты циркулируют непрерывно и напоминают водный фонтан. Несмотря на собранную информацию, эксперты не в состоянии сделать окончательный вывод о природе происхождения черных дыр, вокруг которых имеются лишь теоретические сведения.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:52

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