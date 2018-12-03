В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроют выставку дорогих и редких домашних кошек





Данная выставка может стать самым посещаемым, популярным, фотографируемым зимним событием в российской столице. Выставку не будут закрывать до 13 января. В рамках выставки планируют показать различные породы редких кошек. В их число вошли саванны, сервалы, каракеты, чаузи, а также многие другие. Символом "Аптекарского огорода" является Главный Цветочный кот. Все коты, которые проживают на территории "Аптекарского огорода", представляют собой потомков времен Петра Первого. По словам Ольги Архиповой, царское происхождение является основной причиной того, что Главный Цветочный кот «величается», как Его Цветочное Величество. Ему позволено бывать на всех выставках и фестивалях в саду. Он также может трапезничать в любом близлежащем ресторане. Пресс-секретарём сада было отмечено, что это является особым постановлением Алексея Ретеюма, занимающего пост директора сада.На территории Москвы летом проводили выставку необычных кошек. В число тридцати участников вошли также животные, которые относятся к очень редким породам. Лучшие коты определялись российскими экспертами, а также специалистами из европейских государств.