«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей удовольствия наряжать елку

Однако подписчики девушки были крайне удивлены, когда узнали, что ёлку наряжала не сама Ксюша с детишками, а специально приглашала для этого какого-то обученного дизайнера.Именно такая информация была в комментарии Бородиной под постом. Там девушка сказала, что в этот раз у неё нет ни сил, ни времени наряжать елку и она обратилась за помощью к какому-то там специалисту.Интересно, как отнеслись к этому сами девчонки: Теона и Маруся, а также муж Курбан Омаров, когда узнали что даже атрибут семейного праздника - ёлку им наряжали специально нанятые люди.Многие просто не поняли такого поступка и сказали, что наряжать ёлку с своими дочурками - это и есть огромная часть радости новогодних праздников. Правда, многие отметили, что ёлка действительно шикарная и порадовались за ведущую телепроекта.