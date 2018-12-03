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«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей удовольствия наряжать елку

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина у себя в Instagram выложила фотографию замечательной красивой и большой ёлки, которая теперь стоит у неё дома.

Однако подписчики девушки были крайне удивлены, когда узнали, что ёлку наряжала не сама Ксюша с детишками, а специально приглашала для этого какого-то обученного дизайнера.

«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей удовольствия наряжать елку

Именно такая информация была в комментарии Бородиной под постом. Там девушка сказала, что в этот раз у неё нет ни сил, ни времени наряжать елку и она обратилась за помощью к какому-то там специалисту.

«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей удовольствия наряжать елку

Интересно, как отнеслись к этому сами девчонки: Теона и Маруся, а также муж Курбан Омаров, когда узнали что даже атрибут семейного праздника - ёлку им наряжали специально нанятые люди.

«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей удовольствия наряжать елку

Многие просто не поняли такого поступка и сказали, что наряжать ёлку с своими дочурками - это и есть огромная часть радости новогодних праздников. Правда, многие отметили, что ёлка действительно шикарная и порадовались за ведущую телепроекта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:30

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