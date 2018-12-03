Юлия Проскурякова поразила поклонников стройной фигурой

Как известно, летом минувшего года 36-летняя Юлия Проскурякова смогла попасть в ГИТИС, из-за чего у нее не хватало времени на то, чтобы давать концерты. Впрочем, карьеру певицы знаменитость не собирается забрасывать, и недавно артистка выпустила новую песню под названием “Танцуй”. Также Проскурякова участвовала на съемках популярной ТВ-программы “Сегодня вечером” вместе со своим избранником Игорем Николаевым. Поклонники заметили преображение звезды за время отсутствия на экранах, в частности, Проскурякова сильно похудела.Эффектный образ Юлии Проскуряковой в красном костюме удивил поклонников, которые отметили, что этот цвет к лицу певице. Также публика отметила, что звезда стала более элегантной и стройной.