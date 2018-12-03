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Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал частный концерт в Петербурге

Появились сведения о том, что известный в Грузии артист Вахтанг Кикабидзе нарушил собственное обещание не посещать территорию России, выступив с небольшим концертом на частной вечеринке в Санкт-Петербурге. За свое выступление певец запросил 40 тысяч евро.
Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал частный концерт в Петербурге

Частное мероприятие в ресторане “Шаляпин” прошло с участием грузинского актера и выдающегося исполнителя Вахтанга Кикабидзе, о чем сообщили СМИ. Однако администратор заведения в Петербурге затруднился ответить, в самом ли деле в ресторане выступал именно гость из Грузии. Сам артист отметил, что о “Шаляпине” не слышал, и РФ не посещал.
Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал частный концерт в Петербурге

Пользуясь случаем, Вахтанг Кикабидзе приглашает желающих в Грузию, где он по-прежнему дает концерты. После южноосетинского конфликта и обещания никогда не наведываться в Россию деятель культуры до сих пор не намеревается приезжать в страну.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:07

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