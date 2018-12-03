Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал частный концерт в Петербурге





Частное мероприятие в ресторане “Шаляпин” прошло с участием грузинского актера и выдающегося исполнителя Вахтанга Кикабидзе, о чем сообщили СМИ. Однако администратор заведения в Петербурге затруднился ответить, в самом ли деле в ресторане выступал именно гость из Грузии. Сам артист отметил, что о “Шаляпине” не слышал, и РФ не посещал.Пользуясь случаем, Вахтанг Кикабидзе приглашает желающих в Грузию, где он по-прежнему дает концерты. После южноосетинского конфликта и обещания никогда не наведываться в Россию деятель культуры до сих пор не намеревается приезжать в страну.