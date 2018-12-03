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Жерар Депардье теперь официально прописан в Новосибирске

Жерар Депардье официально прописан в Новосибирске. 4 декабря планируется проведение встречи с Андреем Травниковым, губернатором области, а также обсуждение некоторых проектов.

Жерар Депардье теперь официально прописан в Новосибирске


Как сообщается, Жерар Депардье фактически стал жителем Новосибирска. Текущий визит актера продлится 4 дня в связи с тем, что является исключительно деловым. Его целью называют обсуждение некоторых наиболее важных проектов, связанных с культурой, а также их финансовых аспектов между командой Жерара Депардье и губернатором области. Ранее актер был прописан в Саранске, однако бизнес, который он намерен развивать, требует определенных перемен в географическом положении.

По некоторым сведениям, актер намерен заняться транспортировкой и производством некоторых видов продуктов питания. Кроме того, планируются съемки кинофильма о новом городе, в котором будет жить Жерар Депардье.



 
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Культура
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:52

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