Жерар Депардье теперь официально прописан в Новосибирске





Как сообщается, Жерар Депардье фактически стал жителем Новосибирска. Текущий визит актера продлится 4 дня в связи с тем, что является исключительно деловым. Его целью называют обсуждение некоторых наиболее важных проектов, связанных с культурой, а также их финансовых аспектов между командой Жерара Депардье и губернатором области. Ранее актер был прописан в Саранске, однако бизнес, который он намерен развивать, требует определенных перемен в географическом положении.По некоторым сведениям, актер намерен заняться транспортировкой и производством некоторых видов продуктов питания. Кроме того, планируются съемки кинофильма о новом городе, в котором будет жить Жерар Депардье.