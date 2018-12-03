АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Специалисты рассказали, как правильно действовать в случае отказа тормозов в авто

Специалисты поделились опытом, как правильно действовать в случае неожиданного отказа тормозов. Машину можно остановить с помощью ручника, мотора, механической КПП. Также кузов машины можно прижать к ограждению.

Специалисты рассказали, как правильно действовать в случае отказа тормозов в авто


Система может отказать вследствие редкого обслуживания транспортного средства и нерегулярных технических осмотров. В случае отказа тормозов нужно сохранять самообладание, удерживать авто, исключив ситуацию, при которой т/с станет участником ДТП. По словам экспертов, это очень сложно. В данном случае всё может решить мгновение. Водитель должен проводить систематическую проверку тормозов. В салоне авто на полу не должно иметься посторонних предметов, в особенности в зоне педалей. Систему торможения обычно разбивают на несколько уровней. В случае отказа 1-ой, есть возможность воспользоваться 2-ой либо 3-ей системой. Требуется несколько раз сильно вдавить педаль тормоза в пол, увеличив в данном случае давление в системе. В ином случае требуется сразу использовать ручной тормоз. При этом нужно помнить, что дальше придётся тормозить автомобильным кузовом. Сразу стоит воспользоваться подходящим окружающим пространством.

В данном случае лучше не глушить силовой агрегат. Дело в том, что ряд систем заблокируются. Это также касается гидроусилителя руля. При этом будет сложней остановить авто. Также торможение можно осуществлять с помощью МКПП. Речь идёт о быстром понижении скоростей «4-3-2-1». Данный способ в особенности актуален в случае неработающего мотора.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера
Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном
Парапсихолог Ружена Кузина: В отношениях Юлии
Ученые: Гуава эффективно помогает от гипертонии
Ольга Бузова рассказала в Instagram, что после
Наталья Штурм опубликовала пляжные снимки из
Роза Сябитова мечтает встретить старость за
Samsung прорекламировала Galaxy Note 9 в соцсетях
Японские ученые разгадали главный секрет строения
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей
Российский футболист Алексей Ломакин был найден
В Башкирии после матча хоккеистов детской лиги
Юлия Проскурякова поразила поклонников стройной
Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал
Специалисты рассказали, как правильно действовать
Жерар Депардье теперь официально прописан в
Ученые: Древние люди отрубали себе пальцы в
Алла Пугачева высоко оценила талант Светланы
Пиотровский утверждает, что в Эрмитаже запрещено
«Ростсельмаш» с КамАЗом планируют совместно
Алла Пугачёва назвала Валентина Юдашкина своим
Получив предновогодние подарки Дочь Тимати
Влад Топалов вынужден больше времени проводить в
Порошенко: Украина перебросит свои войска к
Андрей Норкин на НТВ пошутил про песню Ольги
Россияне назвали главный признак прихода старости
Исследователи выяснили, в каких регионах России
Беременная Меган Маркл ради спокойствия
Просмотреть все новости