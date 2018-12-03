Специалисты рассказали, как правильно действовать в случае отказа тормозов в авто





Система может отказать вследствие редкого обслуживания транспортного средства и нерегулярных технических осмотров. В случае отказа тормозов нужно сохранять самообладание, удерживать авто, исключив ситуацию, при которой т/с станет участником ДТП. По словам экспертов, это очень сложно. В данном случае всё может решить мгновение. Водитель должен проводить систематическую проверку тормозов. В салоне авто на полу не должно иметься посторонних предметов, в особенности в зоне педалей. Систему торможения обычно разбивают на несколько уровней. В случае отказа 1-ой, есть возможность воспользоваться 2-ой либо 3-ей системой. Требуется несколько раз сильно вдавить педаль тормоза в пол, увеличив в данном случае давление в системе. В ином случае требуется сразу использовать ручной тормоз. При этом нужно помнить, что дальше придётся тормозить автомобильным кузовом. Сразу стоит воспользоваться подходящим окружающим пространством.В данном случае лучше не глушить силовой агрегат. Дело в том, что ряд систем заблокируются. Это также касается гидроусилителя руля. При этом будет сложней остановить авто. Также торможение можно осуществлять с помощью МКПП. Речь идёт о быстром понижении скоростей «4-3-2-1». Данный способ в особенности актуален в случае неработающего мотора.