Специалисты рассказали, как правильно действовать в случае отказа тормозов в авто
Специалисты поделились опытом, как правильно действовать в случае неожиданного отказа тормозов. Машину можно остановить с помощью ручника, мотора, механической КПП. Также кузов машины можно прижать к ограждению.
Система может отказать вследствие редкого обслуживания транспортного средства и нерегулярных технических осмотров. В случае отказа тормозов нужно сохранять самообладание, удерживать авто, исключив ситуацию, при которой т/с станет участником ДТП. По словам экспертов, это очень сложно. В данном случае всё может решить мгновение. Водитель должен проводить систематическую проверку тормозов. В салоне авто на полу не должно иметься посторонних предметов, в особенности в зоне педалей. Систему торможения обычно разбивают на несколько уровней. В случае отказа 1-ой, есть возможность воспользоваться 2-ой либо 3-ей системой. Требуется несколько раз сильно вдавить педаль тормоза в пол, увеличив в данном случае давление в системе. В ином случае требуется сразу использовать ручной тормоз. При этом нужно помнить, что дальше придётся тормозить автомобильным кузовом. Сразу стоит воспользоваться подходящим окружающим пространством.
В данном случае лучше не глушить силовой агрегат. Дело в том, что ряд систем заблокируются. Это также касается гидроусилителя руля. При этом будет сложней остановить авто. Также торможение можно осуществлять с помощью МКПП. Речь идёт о быстром понижении скоростей «4-3-2-1». Данный способ в особенности актуален в случае неработающего мотора.
Система может отказать вследствие редкого обслуживания транспортного средства и нерегулярных технических осмотров. В случае отказа тормозов нужно сохранять самообладание, удерживать авто, исключив ситуацию, при которой т/с станет участником ДТП. По словам экспертов, это очень сложно. В данном случае всё может решить мгновение. Водитель должен проводить систематическую проверку тормозов. В салоне авто на полу не должно иметься посторонних предметов, в особенности в зоне педалей. Систему торможения обычно разбивают на несколько уровней. В случае отказа 1-ой, есть возможность воспользоваться 2-ой либо 3-ей системой. Требуется несколько раз сильно вдавить педаль тормоза в пол, увеличив в данном случае давление в системе. В ином случае требуется сразу использовать ручной тормоз. При этом нужно помнить, что дальше придётся тормозить автомобильным кузовом. Сразу стоит воспользоваться подходящим окружающим пространством.
В данном случае лучше не глушить силовой агрегат. Дело в том, что ряд систем заблокируются. Это также касается гидроусилителя руля. При этом будет сложней остановить авто. Также торможение можно осуществлять с помощью МКПП. Речь идёт о быстром понижении скоростей «4-3-2-1». Данный способ в особенности актуален в случае неработающего мотора.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00