Ученые: Древние люди отрубали себе пальцы в ритуальных целях





Чтобы выяснить, почему древние люди лишались пальцев, ученые провели исследование 121 группы останков жителей эпохи позднего палеолита. Изначально ученые не были уверены, что люди намеренно отрубали себе пальцы, предполагая, что на наскальных рисунках части рук попросту закрашивались. Однако подобная ампутация на самом деле являлась распространенной процедурой, и многие считали это религиозной практикой.Предполагается, что люди прощались с частью пальцев ради обладания сверхъестественной силой или делали это во время вступления в брак, а также показывая скорбь о любимом человеке. В 1976 году ученые нашли следы на глине от человеческой руки без пальцев.