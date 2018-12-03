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Алла Пугачёва назвала Валентина Юдашкина своим "солнцем", показав новый совместный снимок

Алла Пугачёва опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый пост. В нём Примадонна назвала Валентина Юдашкина своим "солнцем", а также показала поклонникам новый совместный снимок с модельером, сделанный накануне.
Алла Пугачёва назвала Валентина Юдашкина своим "солнцем", показав новый совместный снимок

Как известно, вчера Марина Юдашкина отмечала 60-летие. По такому случаю, знаменитая семья устроила большой банкет, на котором собрались все самые известные личности отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашённых была и Алла Пугачёва, которая осталась в восторге от мероприятия и получила удовольствие от общения со старыми друзьями. Находясь под впечатлениями от вечера, проведённого в хорошей компании, звезда решила поделиться приятными эмоциями с подписчиками и опубликовала два снимка со светской вечеринки. На одном она снялась с юбиляром, а на втором с её супругом. При этом Алла Пугачёва больше внимания посвятила модельеру, отметив, когда он рядом, она всегда чувствует себя прекрасно, и назвала Валентина Юдашкина своим "солнцем".
Алла Пугачёва назвала Валентина Юдашкина своим "солнцем", показав новый совместный снимок

Фанаты принялись обсуждать кумиров, отметив, что певица заметно похорошела. Немало комплиментов досталось и дизайнеру одежды. Пользователи Сети отметили, Юдашкин имеет очень здоровый вид, что в ключе разговоров о его серьёзном заболевании является хорошим знаком. За короткий период обе публикации начали набирать популярность и одобрительные лайки.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:11

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