Алла Пугачёва назвала Валентина Юдашкина своим "солнцем", показав новый совместный снимок





Как известно, вчера Марина Юдашкина отмечала 60-летие. По такому случаю, знаменитая семья устроила большой банкет, на котором собрались все самые известные личности отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашённых была и Алла Пугачёва, которая осталась в восторге от мероприятия и получила удовольствие от общения со старыми друзьями. Находясь под впечатлениями от вечера, проведённого в хорошей компании, звезда решила поделиться приятными эмоциями с подписчиками и опубликовала два снимка со светской вечеринки. На одном она снялась с юбиляром, а на втором с её супругом. При этом Алла Пугачёва больше внимания посвятила модельеру, отметив, когда он рядом, она всегда чувствует себя прекрасно, и назвала Валентина Юдашкина своим "солнцем".Фанаты принялись обсуждать кумиров, отметив, что певица заметно похорошела. Немало комплиментов досталось и дизайнеру одежды. Пользователи Сети отметили, Юдашкин имеет очень здоровый вид, что в ключе разговоров о его серьёзном заболевании является хорошим знаком. За короткий период обе публикации начали набирать популярность и одобрительные лайки.