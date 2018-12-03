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Влад Топалов вынужден больше времени проводить в спортзале из-за привычки хорошо поесть

Певец Влад Топалов признался своим поклонникам в сети Instagram, что вынужден чаще заниматься спортом. Дело в том, что музыкант очень любит вкусно поесть, что отражается на его фигуре.
Влад Топалов вынужден больше времени проводить в спортзале из-за привычки хорошо поесть

Влад Топалов известен своей подтянутой атлетической фигурой, но оказалось, что для достижения такого результата ему необходимо больше времени, чем большинству. Несмотря на усердные занятия в спортзале и строгую диету, которой он придерживается в будние дни, калории продолжают откладываться в проблемных местах. Дело в том, что после нескольких дней питания только фруктами и овощами Топалов любит выезжать за город, где готовит тяжелые блюда, например, пиццу.

Влад Топалов продемонстрировал в сети Instagram, как он мастерски орудует на кухне, а также пользуется печью. Подписчики отметили, что с рождением ребенка у звезды станет меньше времени на приготовление блюд, поэтому ему не стоит сильно переживать о своей фигуре.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:05

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