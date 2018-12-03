Влад Топалов вынужден больше времени проводить в спортзале из-за привычки хорошо поесть
Певец Влад Топалов признался своим поклонникам в сети Instagram, что вынужден чаще заниматься спортом. Дело в том, что музыкант очень любит вкусно поесть, что отражается на его фигуре.
Влад Топалов известен своей подтянутой атлетической фигурой, но оказалось, что для достижения такого результата ему необходимо больше времени, чем большинству. Несмотря на усердные занятия в спортзале и строгую диету, которой он придерживается в будние дни, калории продолжают откладываться в проблемных местах. Дело в том, что после нескольких дней питания только фруктами и овощами Топалов любит выезжать за город, где готовит тяжелые блюда, например, пиццу.
Влад Топалов продемонстрировал в сети Instagram, как он мастерски орудует на кухне, а также пользуется печью. Подписчики отметили, что с рождением ребенка у звезды станет меньше времени на приготовление блюд, поэтому ему не стоит сильно переживать о своей фигуре.
Влад Топалов известен своей подтянутой атлетической фигурой, но оказалось, что для достижения такого результата ему необходимо больше времени, чем большинству. Несмотря на усердные занятия в спортзале и строгую диету, которой он придерживается в будние дни, калории продолжают откладываться в проблемных местах. Дело в том, что после нескольких дней питания только фруктами и овощами Топалов любит выезжать за город, где готовит тяжелые блюда, например, пиццу.
Влад Топалов продемонстрировал в сети Instagram, как он мастерски орудует на кухне, а также пользуется печью. Подписчики отметили, что с рождением ребенка у звезды станет меньше времени на приготовление блюд, поэтому ему не стоит сильно переживать о своей фигуре.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:05