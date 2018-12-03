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Андрей Норкин на НТВ пошутил про песню Ольги Бузовой в наушниках Трампа

Популярность ведещей Дома-2 Ольги Бузовой достигла размеров политических ток-шоу.

Известный ведущий общественно-политической программы "Место встречи" Андрей Норкин сегодня пошутил о качестве песен девушки из телестройки.

Андрей Норкин на НТВ пошутил про песню Ольги Бузовой в наушниках Трампа

Андрей рассказывал о том, как на саммите большой двадцатки президент США Дональд Трамп с негодованием бросил наушники на землю, заявив, что переводчик с испанского на английского переводит отвратительно. Глава Соединенных Штатах сказал, что он сам лучше понял о чём было сказано, нежели это донёс до него суфлёр в наушниках.

Комментируя этот эпизод, Андрей Норкин пошутил, что, по всей вероятности, Дональду Трампу включили в наушниках песню Ольги Бузовой.

Андрей Норкин на НТВ пошутил про песню Ольги Бузовой в наушниках Трампа

Таким образом, даже до серьёзных журналистов доходят слухи о том, что творчество поющей ведущей, мягко говоря, не очень качественное. Тем более этой темой уже можно троллить американцев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:59

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