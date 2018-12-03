«Ростсельмаш» с КамАЗом планируют совместно выпускать беспилотные комбайны
«Ростсельмаш» запланировал с КамАЗом совместный выпуск беспилотных комбайнов. Данный проект специалисты обсуждали во время посещения автомобильного завода, расположенного в Набережных Челнах.
Во время переговоров представители «Ростсельмаша» заявили, что они хотят приобрести силовые агрегаты компании КамАЗ, а также совместно разрабатывать комбайны, имеющие технологию беспилотного вождения. После обсуждения данного вопроса представители компаний заявили, что вскоре создадут рабочую группу квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять подготовку технических возможностей для воплощения данного проекта в реальность. Донскими аграриями используется уже беспилотная сельхозтехника для обработки почвы. Владельцы ряда хозяйств применяют тракторы, которые в своём оснащении имеют навигационную систему GPS. Благодаря такому оборудованию трактор сможет функционировать, не прибегая к помощи человека. В данном случае техника будет передвигаться на поле с помощью автопилота.
«Dni24» недавно сообщали, что на территории Лос-АнджелесА представители автобренда продемонстрировали концепт-кар версии E-Tron GT.
Во время переговоров представители «Ростсельмаша» заявили, что они хотят приобрести силовые агрегаты компании КамАЗ, а также совместно разрабатывать комбайны, имеющие технологию беспилотного вождения. После обсуждения данного вопроса представители компаний заявили, что вскоре создадут рабочую группу квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять подготовку технических возможностей для воплощения данного проекта в реальность. Донскими аграриями используется уже беспилотная сельхозтехника для обработки почвы. Владельцы ряда хозяйств применяют тракторы, которые в своём оснащении имеют навигационную систему GPS. Благодаря такому оборудованию трактор сможет функционировать, не прибегая к помощи человека. В данном случае техника будет передвигаться на поле с помощью автопилота.
«Dni24» недавно сообщали, что на территории Лос-АнджелесА представители автобренда продемонстрировали концепт-кар версии E-Tron GT.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:14