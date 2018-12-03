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Получив предновогодние подарки Дочь Тимати показала своё хорошее воспитание

На странице Симоны Юнусовой в Instаgram появился новый пост. В этой публикации мать Тимати рассказла, как ее внучка Алисы, получив предновогодние подарки показала своё хорошее воспитание.

Получив предновогодние подарки Дочь Тимати показала своё хорошее воспитание

Симона Юнусова часто делает в соцсети различные публикации. В Instаgram мама Тимати в основном публикует фото и видео своей внучки Алисы. Несколько часов назад родственница рэп-исполнителя опубликовала ролик, на котором запечатлена Алиса. Девочка нашла предновогодние подарки на пороге квартиры и начала их быстро заносить. В комментарии к видео Симона Юнусова рассказала, что накануне Алиса написала письмо Деду Морозу, а сейчас ей принесли от него подарки. Также мать исполнителя добавила, что для нее главной была последняя фраза внучки, что мы на правильном пути.

Получив предновогодние подарки Дочь Тимати показала своё хорошее воспитание

Подписчики сразу же начали писать, что это видео подняло им настроение. Многие отметили, что Алиса очень воспитанная девочка и заслуживает такого предновогоднего чуда. Всего за несколько часов пост матери Тимати посмотрели более 89 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

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