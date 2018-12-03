Порошенко: Украина перебросит свои войска к границе с Россией
К границе с Россией Украина перебросит несколько подразделений ВСУ, об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко. По его словам, данное решение является ответной реакцией на возросшую активность войск российского государства вблизи границы.
Кроме того, в областях, где 25 ноября после инцидента, произошедшего в Керченском проливе, было решено объявить военное положение, пройдут военные учения. Целью военных учений в пограничных регионах станет усиление обороноспособности украинского государства.
Продолжительность военного положения составит 30 дней. Петр Порошенко надеется, что у него не будет оснований для его продления.
Кроме того, в областях, где 25 ноября после инцидента, произошедшего в Керченском проливе, было решено объявить военное положение, пройдут военные учения. Целью военных учений в пограничных регионах станет усиление обороноспособности украинского государства.
Продолжительность военного положения составит 30 дней. Петр Порошенко надеется, что у него не будет оснований для его продления.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00