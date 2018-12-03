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Порошенко: Украина перебросит свои войска к границе с Россией

К границе с Россией Украина перебросит несколько подразделений ВСУ, об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко. По его словам, данное решение является ответной реакцией на возросшую активность войск российского государства вблизи границы.

Порошенко: Украина перебросит свои войска к границе с Россией


Кроме того, в областях, где 25 ноября после инцидента, произошедшего в Керченском проливе, было решено объявить военное положение, пройдут военные учения. Целью военных учений в пограничных регионах станет усиление обороноспособности украинского государства.

Продолжительность военного положения составит 30 дней. Петр Порошенко надеется, что у него не будет оснований для его продления.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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