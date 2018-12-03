Порошенко: Украина перебросит свои войска к границе с Россией





Кроме того, в областях, где 25 ноября после инцидента, произошедшего в Керченском проливе, было решено объявить военное положение, пройдут военные учения. Целью военных учений в пограничных регионах станет усиление обороноспособности украинского государства.Продолжительность военного положения составит 30 дней. Петр Порошенко надеется, что у него не будет оснований для его продления.