Исследователи выяснили, в каких регионах России жители получают самые высокие и низкие зарплаты





Кроме того, богатым регионом была названа Магаданская область, там жители получают в диапазоне от 37 000 до 86 000 рублей. На пятом месте с зарплатой от 33 000 до 80 000 рублей расположилась столица России и Московская область. В этом регионе находится большое количество международных корпораций и органов федеральной власти.Результаты статистического исследования показали, что заработную плату, составляющую более 100 000 рублей, в России получают только 4% населения. Из них самая низкая оплата труда зафиксировано в Карачаево-Черкессии и Дагестане. Там стабильно держится высокий уровень безработицы, сопровождающейся низкой оплатой труда. В среднем заработная плата россиян составила от 17 000 до 44 000 рублей. Согласно прогнозам, в середине 2019 года стоит ждать увеличения уровня средней зарплаты и снижения безработицы.