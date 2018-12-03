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Исследователи выяснили, в каких регионах России жители получают самые высокие и низкие зарплаты

Аналитики выяснили, что самые богатые россияне живут в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, тамошние жители зарабатывают от 41 000 до 107 000 тысяч рублей. Такие высокие заработные платы обусловлены тем, что продукты в этих регионах очень дорого стоят, и при низкой зарплате их невозможно было бы купить.

Исследователи выяснили, в каких регионах России жители получают самые высокие и низкие зарплаты


Кроме того, богатым регионом была названа Магаданская область, там жители получают в диапазоне от 37 000 до 86 000 рублей. На пятом месте с зарплатой от 33 000 до 80 000 рублей расположилась столица России и Московская область. В этом регионе находится большое количество международных корпораций и органов федеральной власти.

Результаты статистического исследования показали, что заработную плату, составляющую более 100 000 рублей, в России получают только 4% населения. Из них самая низкая оплата труда зафиксировано в Карачаево-Черкессии и Дагестане. Там стабильно держится высокий уровень безработицы, сопровождающейся низкой оплатой труда. В среднем заработная плата россиян составила от 17 000 до 44 000 рублей. Согласно прогнозам, в середине 2019 года стоит ждать увеличения уровня средней зарплаты и снижения безработицы.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:42

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