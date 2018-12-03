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Беременная Меган Маркл ради спокойствия отказалась от чтения новостей о себе

Беременная Меган Маркл решила отказаться от чтения новостей о себе. Сделала это супруга принца Гарри ради собственного душевного спокойствия.

Беременная Меган Маркл ради спокойствия отказалась от чтения новостей о себе

На прошлой недель зарубежные СМИ много писали о конфликте Кейт Миддлтон и супруги принца Гарри. Даже отец Меган Маркл Томас прокомментировал отношения между членами британской королевской семье. Тогда Меган Маркл не стала появляться на публике, чтобы избежать общения с прессой. А Кейт Миддлтон дала небольшое интервью, в котором сообщила, что между ними нет никакого конфликта, и это все слухи.

Беременная Меган Маркл ради спокойствия отказалась от чтения новостей о себе

На днях один источник, который приближен к королевской семье рассказал, что у супруги принца Гарри есть собственный способ, чтобы оградить себя и будущего ребенка от переживаний. Меган Маркл просто отказалась читать все новости о себе и обитателях Кенсингтонского дворца. Хотя принц Гарри Уэльский ежедневно проводит время за чтением газет.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:31

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