Беременная Меган Маркл ради спокойствия отказалась от чтения новостей о себе





На прошлой недель зарубежные СМИ много писали о конфликте Кейт Миддлтон и супруги принца Гарри. Даже отец Меган Маркл Томас прокомментировал отношения между членами британской королевской семье. Тогда Меган Маркл не стала появляться на публике, чтобы избежать общения с прессой. А Кейт Миддлтон дала небольшое интервью, в котором сообщила, что между ними нет никакого конфликта, и это все слухи.На днях один источник, который приближен к королевской семье рассказал, что у супруги принца Гарри есть собственный способ, чтобы оградить себя и будущего ребенка от переживаний. Меган Маркл просто отказалась читать все новости о себе и обитателях Кенсингтонского дворца. Хотя принц Гарри Уэльский ежедневно проводит время за чтением газет.