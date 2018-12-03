Платье Ани Лорак на премии “Высшая лига” выгодно подчеркнуло формы певицы
Ани Лорак накануне оказалась лауреатом престижной премии “Высшая лига”, а появление теледивы на красной дорожке в итоге захватило общественное внимание. Публика оценила наряд артистки, отметив, что платье удачно подчеркнуло ее утонченные формы.
На торжественное мероприятие, посвященное вручению премии, Ани Лорак решила прийти в красивом платье баклажанового оттенка. Поклонники посчитали, что этот наряд выгодно подчеркнул яркую внешность певицы и ее привлекательные формы. Особенно изящными фанаты назвали бедра звезды и ее тонкую талию. Платье в пол мерцало и ярко переливалось, что происходило из-за обилия пайеток.
Ани Лорак сумела завоевать статуэтку за композицию “Новый бывший”, ведь именно она в течение нескольких недель оставалась в числе наиболее востребованных у слушателей “Нового радио”. Летом артистка оказалась в центре скандала из-за того, что ее супруг обнимал другую в клубе.
На торжественное мероприятие, посвященное вручению премии, Ани Лорак решила прийти в красивом платье баклажанового оттенка. Поклонники посчитали, что этот наряд выгодно подчеркнул яркую внешность певицы и ее привлекательные формы. Особенно изящными фанаты назвали бедра звезды и ее тонкую талию. Платье в пол мерцало и ярко переливалось, что происходило из-за обилия пайеток.
Ани Лорак сумела завоевать статуэтку за композицию “Новый бывший”, ведь именно она в течение нескольких недель оставалась в числе наиболее востребованных у слушателей “Нового радио”. Летом артистка оказалась в центре скандала из-за того, что ее супруг обнимал другую в клубе.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:24