Платье Ани Лорак на премии “Высшая лига” выгодно подчеркнуло формы певицы

На торжественное мероприятие, посвященное вручению премии, Ани Лорак решила прийти в красивом платье баклажанового оттенка. Поклонники посчитали, что этот наряд выгодно подчеркнул яркую внешность певицы и ее привлекательные формы. Особенно изящными фанаты назвали бедра звезды и ее тонкую талию. Платье в пол мерцало и ярко переливалось, что происходило из-за обилия пайеток.Ани Лорак сумела завоевать статуэтку за композицию “Новый бывший”, ведь именно она в течение нескольких недель оставалась в числе наиболее востребованных у слушателей “Нового радио”. Летом артистка оказалась в центре скандала из-за того, что ее супруг обнимал другую в клубе.