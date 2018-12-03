АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Платье Ани Лорак на премии “Высшая лига” выгодно подчеркнуло формы певицы

Ани Лорак накануне оказалась лауреатом престижной премии “Высшая лига”, а появление теледивы на красной дорожке в итоге захватило общественное внимание. Публика оценила наряд артистки, отметив, что платье удачно подчеркнуло ее утонченные формы.
Платье Ани Лорак на премии “Высшая лига” выгодно подчеркнуло формы певицы

На торжественное мероприятие, посвященное вручению премии, Ани Лорак решила прийти в красивом платье баклажанового оттенка. Поклонники посчитали, что этот наряд выгодно подчеркнул яркую внешность певицы и ее привлекательные формы. Особенно изящными фанаты назвали бедра звезды и ее тонкую талию. Платье в пол мерцало и ярко переливалось, что происходило из-за обилия пайеток.

Ани Лорак сумела завоевать статуэтку за композицию “Новый бывший”, ведь именно она в течение нескольких недель оставалась в числе наиболее востребованных у слушателей “Нового радио”. Летом артистка оказалась в центре скандала из-за того, что ее супруг обнимал другую в клубе.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал
Специалисты рассказали, как правильно действовать
Жерар Депардье теперь официально прописан в
Ученые: Древние люди отрубали себе пальцы в
Алла Пугачева высоко оценила талант Светланы
Пиотровский утверждает, что в Эрмитаже запрещено
«Ростсельмаш» с КамАЗом планируют совместно
Алла Пугачёва назвала Валентина Юдашкина своим
Получив предновогодние подарки Дочь Тимати
Влад Топалов вынужден больше времени проводить в
Порошенко: Украина перебросит свои войска к
Андрей Норкин на НТВ пошутил про песню Ольги
Россияне назвали главный признак прихода старости
Исследователи выяснили, в каких регионах России
Беременная Меган Маркл ради спокойствия
Платье Ани Лорак на премии “Высшая лига” выгодно
Audi в Лос-Анджелесе продемонстрировала
В Британии лингвисты восстановили мертвый язык
В Канаде обнаружена неизвестная ранее гигантская
Наряд Алсу напомнил пользователям Сети образ Веры
В Google поделились данными о лучших приложениях
На Доме-2 Ольга Сударкина провоцирует Ольгу
Егор Крид пожелал экс-участнице “Холостяка”
Наташа Королева готовит новый альбом и собирается
В Минске задержали россиян за акцию возле
Ученые: Эпилептики чаще страдают от приступов,
Гарик Харламов лежит на диване в позе эмбриона во
Чехия может увеличить оборонные расходы для
Филипп Киркоров поделился впечатлениями от
Учёные нашли в Эфиопии Ковчег Завета с
Просмотреть все новости