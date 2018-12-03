На Доме-2 Ольга Сударкина провоцирует Ольгу Рапунцель на потасовку





Вообще в последних эфирах девушка является основной героиней и каждый раз придумывает новый хайп, чтобы привлечь внимание к Димочке и к себе.Другие "домовцы" периметра уже давно сообразили, что в реалити-шоу можно неплохо существовать, если паразитировать на скандальной семье Димы и Оли. Вокруг Рапунцелей всегда куча разных сплетен и слухов, а значит, всегда существует шанс попиариться за их счет.Этим и воспользовалась участница телепроекта Ольга Сударкина.Она недавно вернулась и поэтому ничего сопоставимого той безобразной драке показать зрителям не может. Поэтому Сударкина занялась провоцированием Рапунцель на ссору и постоянно находится в в их домике, глумясь над Ольгой, Дмитрием и их отношениями.Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что Сударкина когда-то доведет Рапу до белого каления, и так до драки не избежать.