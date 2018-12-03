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В Минске задержали россиян за акцию возле памятника городовому

В Минске 3 декабря была задержана группа анархистов, которые устроили акцию возле скульптуры городового. Как сообщается, в скором времени над группой людей, двое из которых россияне, состоится суд.

В Минске задержали россиян за акцию возле памятника городовому


Задержанные анархисты были замечены у статуи в Московском районе города. На скульптуру был одет венок с надписью “Имиджу МВД”. Данная акция протеста является достаточно спорной с учетом того, что практически любые манипуляции у памятника архитектуры могут трактоваться, как противозаконные. Данная скульптура имеет большое значение для города, она была установлена в 2017 году в честь 100-летия милиции Белоруссии. В недавнем прошлом, подросток ударил данную статую рукой, после чего представители правоохранительных органов вынудили его принести извинения.

Данное происшествие стало достаточно обсуждаемым в сети. Интернет-пользователи продолжают дискутировать на тему того, какие действие, совершенные по отношению к памятнику архитектуры не будут считаться противозаконными.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:33

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