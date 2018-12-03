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Наташа Королева готовит новый альбом и собирается в Германию

Певица Наташа Королева показала поклонникам свою концертную программу на 2019 год. В рамках предстоящего юбилейного тура под названием “Ягодка” артистка выступит в городах России и Германии.
Наташа Королева готовит новый альбом и собирается в Германию

На личной странице в сети Instagram Наташа Королева ознакомила публику со своей концертной программой на 2019 год. Тур “Ягодка” знаменитой певицы по городам РФ состоится в феврале и марте 2019 года. В Санкт-Петербурге артистка будет выступать 13 февраля, а в Москве публика ждет кумира 20 февраля. Также в программе указаны Владимир, Ковров, Саратов и Волгоград. В марте также запланированы концерты в Казахстане, а именно в Астане и городе Алматы.

На территории Германии концерты Наташи Королевой пройдут в восьми городах, в том числе в Гамбурге и Берлине 3 и 4 мая соответственно. Презентация нового альбома певицы состоится 31 мая в московском театре “Русская песня”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:35

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