Наташа Королева готовит новый альбом и собирается в Германию

На личной странице в сети Instagram Наташа Королева ознакомила публику со своей концертной программой на 2019 год. Тур “Ягодка” знаменитой певицы по городам РФ состоится в феврале и марте 2019 года. В Санкт-Петербурге артистка будет выступать 13 февраля, а в Москве публика ждет кумира 20 февраля. Также в программе указаны Владимир, Ковров, Саратов и Волгоград. В марте также запланированы концерты в Казахстане, а именно в Астане и городе Алматы.На территории Германии концерты Наташи Королевой пройдут в восьми городах, в том числе в Гамбурге и Берлине 3 и 4 мая соответственно. Презентация нового альбома певицы состоится 31 мая в московском театре “Русская песня”.