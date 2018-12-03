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В Канаде обнаружена неизвестная ранее гигантская пещера

На территории Канады геодезисты сумели выявить гигантских размеров пещеру, которая оказалась одной из крупнейших в мире. Ранее научные работники ни разу не видели ее, поэтому исследования будут проводиться впервые.
В Канаде обнаружена неизвестная ранее гигантская пещера

В пределах провинции Британская Колумбия, а именно в парке Уэллс-Грей, обнаружена ранее неизвестная пещера, получившая наименование “Сарлакская яма”. Ширина входа в грот составляет 60 м, а длина — порядка 100 м, пока точную глубину ученые измерить не могут по той причине, что образование затоплено водой. Считается, что в глубину “Сарлакская яма” может составлять несколько км.

Ученые уверены, что пещера была образована благодаря водопаду, который в состоянии сбрасывать 15 кубометров воды каждую секунду. Преобладающую часть времени года данная пещера была покрыта снегом, поэтому о ее существовании никто не предполагал. За последние десятилетия снежных покров частично растаял по вине глобального потепления, что открыло ученым вход в грот.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:00

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