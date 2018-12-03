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Наряд Алсу напомнил пользователям Сети образ Веры Брежневой

Несколько дней назад в СК «Олимпийском» прошел фестиваль «Песня года», певица Алсу не смогла пропустить данное мероприятие. Наряд исполнительницы напомнил пользователям Сети образ ее коллеги по сцене Веры Брежневой.

Наряд Алсу напомнил пользователям Сети образ Веры Брежневой

Певица Алсу выбрала для выхода в свет необычный наряд. Исполнительница надела черные кожаные штаны и топ серебряного цвета. Образ знаменитость дополнила массивными серьгами, блестящей кофтой, броским макияжем и собранными в хвост волосами. Многие пользователи Сети обратили внимание на Алсу, а некоторые ее даже не узнали. Поклонники начали писать, что в таком образе исполнительница очень похож, на тот в котором была Вера Брежнева на премии "Высшая Лига".

В комментариях под фото с «Песни года» на странице Алсу в Instagram пользователи Сети начали писать: "Вы в таком образе похожи на Веру Брежневу", "На себя совсем непохожа, сначала перепутал с Брежневой", "К сожалению Алсу нанесла много грима и стала не похожа на себя", "Раньше Алсу была индивидуальна, а сейчас стало копировать других певиц, похожа на Брежневу".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:52

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