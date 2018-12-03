Наряд Алсу напомнил пользователям Сети образ Веры Брежневой

Певица Алсу выбрала для выхода в свет необычный наряд. Исполнительница надела черные кожаные штаны и топ серебряного цвета. Образ знаменитость дополнила массивными серьгами, блестящей кофтой, броским макияжем и собранными в хвост волосами. Многие пользователи Сети обратили внимание на Алсу, а некоторые ее даже не узнали. Поклонники начали писать, что в таком образе исполнительница очень похож, на тот в котором была Вера Брежнева на премии "Высшая Лига".В комментариях под фото с «Песни года» на странице Алсу в Instagram пользователи Сети начали писать: "Вы в таком образе похожи на Веру Брежневу", "На себя совсем непохожа, сначала перепутал с Брежневой", "К сожалению Алсу нанесла много грима и стала не похожа на себя", "Раньше Алсу была индивидуальна, а сейчас стало копировать других певиц, похожа на Брежневу".