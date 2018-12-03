Ученые: Эпилептики чаще страдают от приступов, проживая в криминальных районах





В рассматриваемом исследовании приняли участие 63 человека. Ученые исследовали исключительно взрослых людей для того, чтобы итоговые данные были точнее. Благодаря статистической информации, касательно уровня преступности того или иного района, эксперты сопоставили цифры с частотой возникновения приступов у местных жителей. Оказалось, что люди, проживающие в криминальных районах, существенно чаще страдают от эпилептических припадков, нежели те, кто живет в более спокойных зонах.Тем не менее, прямой связи между уровнем бедности и преступностью найти не удалось. Продолжительность эпилепсии также никак не связана со статусом противозаконной деятельности.