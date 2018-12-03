Специалист по ауре назвал Ирину Пинчук хищницей, скрывающейся за милым образом





Специалист по ауре Илья Саглиани напомнил, что на реалити-шоу Ирина уже не впервые пытается построить отношения с мужчинами, но постоянно терпит неудачи.По словам эксперта, Пинчук слишком добрая и наивная и поэтому она не может простить лицемерие близких людей. Ирине очень важно, чтобы рядом находился мужчина, сдувающий с нее пылинки.Психолог считает, что Ирина вряд ли найдет свою любовь на проекте, но зато здесь она пройдет психологическую школу.Саглиани рассказал, что Пинчук «питается позитивом» и умеет сама создавать положительное настроение окружающим и всегда протянет руку помощи, если это будет необходимо ближнему.Ирина видит рядом с собой только мужчину, на которого можно опереться, а не «слащавого мальчика», так как ее натура все же ближе к хищникам, которые скрывают свою сущность за милым образом.