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Специалист по ауре назвал Ирину Пинчук хищницей, скрывающейся за милым образом

Личность участницы «Дома-2» Ирины Пинчук привлекла внимание экстрасенса, который сделал анализ биополя девушки и назвал основные причины ее неудач в построении отношений с противоположным полом.

Специалист по ауре Илья Саглиани напомнил, что на реалити-шоу Ирина уже не впервые пытается построить отношения с мужчинами, но постоянно терпит неудачи.

Специалист по ауре назвал Ирину Пинчук хищницей, скрывающейся за милым образом

По словам эксперта, Пинчук слишком добрая и наивная и поэтому она не может простить лицемерие близких людей. Ирине очень важно, чтобы рядом находился мужчина, сдувающий с нее пылинки.

Психолог считает, что Ирина вряд ли найдет свою любовь на проекте, но зато здесь она пройдет психологическую школу.

Специалист по ауре назвал Ирину Пинчук хищницей, скрывающейся за милым образом

Саглиани рассказал, что Пинчук «питается позитивом» и умеет сама создавать положительное настроение окружающим и всегда протянет руку помощи, если это будет необходимо ближнему.

Ирина видит рядом с собой только мужчину, на которого можно опереться, а не «слащавого мальчика», так как ее натура все же ближе к хищникам, которые скрывают свою сущность за милым образом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:55

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