Звезда Дома-2 Алёна Савкина уже открыто требует квартиру в Москве





Девушка уже открыто стала требовать квартиру в Москве.Зрители помнят, как сестра Ольги Рапунцель только каким-то чудом получила второй шанс остаться в конкурсе "Человек года", чтобы бороться за столичную квартиру. Ведь еще в отборочном туре Савкина уступила Рите Ларченко.И вот она выбрала право продолжать борьбу за жилплощадь.Сейчас девушка настолько верит в собственную значимость на телепроекте и в то, что именно она должна выиграть, что уже в открытую требует главного приза. Болельщики реалити-шоу именно так расценивают агитационные речи Алены перед очередным туром.Беременная девушка сегодня уверена, что только она является тем самым "Человеком года". Савкина, которую ещё недавно не было слышно и не видно на периметре, сообщает, что её жизнь потрепала так, что всеми своими испытаниями она заслужила квартиру. По всей вероятности, она имеет в виду тяжелую беременность и предательство отца и ребёнка Ильи Яббарова.Она также уверена, что ребёнок тоже пострадал в утробе. Только ради этого ей нужно отдать жилье в Москве, искренне думает Алена.