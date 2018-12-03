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Звезда Дома-2 Алёна Савкина уже открыто требует квартиру в Москве

Накануне на скандальном телепроекте "Дом-2" зрители были возмущены наглостью беременной участницы Алены Савкиной.

Девушка уже открыто стала требовать квартиру в Москве.

Звезда Дома-2 Алёна Савкина уже открыто требует квартиру в Москве

Зрители помнят, как сестра Ольги Рапунцель только каким-то чудом получила второй шанс остаться в конкурсе "Человек года", чтобы бороться за столичную квартиру. Ведь еще в отборочном туре Савкина уступила Рите Ларченко.

И вот она выбрала право продолжать борьбу за жилплощадь.

Сейчас девушка настолько верит в собственную значимость на телепроекте и в то, что именно она должна выиграть, что уже в открытую требует главного приза. Болельщики реалити-шоу именно так расценивают агитационные речи Алены перед очередным туром.

Звезда Дома-2 Алёна Савкина уже открыто требует квартиру в Москве

Беременная девушка сегодня уверена, что только она является тем самым "Человеком года". Савкина, которую ещё недавно не было слышно и не видно на периметре, сообщает, что её жизнь потрепала так, что всеми своими испытаниями она заслужила квартиру. По всей вероятности, она имеет в виду тяжелую беременность и предательство отца и ребёнка Ильи Яббарова.

Она также уверена, что ребёнок тоже пострадал в утробе. Только ради этого ей нужно отдать жилье в Москве, искренне думает Алена.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:57

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