Гарик Харламов лежит на диване в позе эмбриона во время сочинения новых шуток
Гарик Харламов решил порадовать своих поклонников в Instagram новым постом. Супруг Кристины Асмус показал, как он придумывает новые шутки, лежа на диване в позе эмбриона.
Гарик Харламов любит смешить своих поклонников в социальных сетях. Супруг Кристины Асмус постоянно придумывает шутки, которые публикует на своей странице в Instagram. Несколько минут назад юморист сделал очередной пост, но на это раз он показал, как именно он придумает шутки. На фотографии Гарик Харламов спит на диване. В комментарии к снимку он написал, что в первой половине дня лучше всего придумывать текст получается с закрытыми глазами и лежа. А запоминать его не обязательно, ведь шутки модно сразу печатать пальцами.
Поклонники Гарика Харламова написали, что их очень порадовала эта публикация, и как всегда подняла настроение на весь день. Также многие начали шутить над фото юмориста. Всего за несколько десятков минут публикация собрала более 29 тысяч лайков.
Гарик Харламов любит смешить своих поклонников в социальных сетях. Супруг Кристины Асмус постоянно придумывает шутки, которые публикует на своей странице в Instagram. Несколько минут назад юморист сделал очередной пост, но на это раз он показал, как именно он придумает шутки. На фотографии Гарик Харламов спит на диване. В комментарии к снимку он написал, что в первой половине дня лучше всего придумывать текст получается с закрытыми глазами и лежа. А запоминать его не обязательно, ведь шутки модно сразу печатать пальцами.
Поклонники Гарика Харламова написали, что их очень порадовала эта публикация, и как всегда подняла настроение на весь день. Также многие начали шутить над фото юмориста. Всего за несколько десятков минут публикация собрала более 29 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16