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Гарик Харламов лежит на диване в позе эмбриона во время сочинения новых шуток

Гарик Харламов решил порадовать своих поклонников в Instagram новым постом. Супруг Кристины Асмус показал, как он придумывает новые шутки, лежа на диване в позе эмбриона.

Гарик Харламов лежит на диване в позе эмбриона во время сочинения новых шуток

Гарик Харламов любит смешить своих поклонников в социальных сетях. Супруг Кристины Асмус постоянно придумывает шутки, которые публикует на своей странице в Instagram. Несколько минут назад юморист сделал очередной пост, но на это раз он показал, как именно он придумает шутки. На фотографии Гарик Харламов спит на диване. В комментарии к снимку он написал, что в первой половине дня лучше всего придумывать текст получается с закрытыми глазами и лежа. А запоминать его не обязательно, ведь шутки модно сразу печатать пальцами.

Поклонники Гарика Харламова написали, что их очень порадовала эта публикация, и как всегда подняла настроение на весь день. Также многие начали шутить над фото юмориста. Всего за несколько десятков минут публикация собрала более 29 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

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