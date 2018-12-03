Гарик Харламов лежит на диване в позе эмбриона во время сочинения новых шуток

Гарик Харламов любит смешить своих поклонников в социальных сетях. Супруг Кристины Асмус постоянно придумывает шутки, которые публикует на своей странице в Instagram. Несколько минут назад юморист сделал очередной пост, но на это раз он показал, как именно он придумает шутки. На фотографии Гарик Харламов спит на диване. В комментарии к снимку он написал, что в первой половине дня лучше всего придумывать текст получается с закрытыми глазами и лежа. А запоминать его не обязательно, ведь шутки модно сразу печатать пальцами.Поклонники Гарика Харламова написали, что их очень порадовала эта публикация, и как всегда подняла настроение на весь день. Также многие начали шутить над фото юмориста. Всего за несколько десятков минут публикация собрала более 29 тысяч лайков.